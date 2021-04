Neparastas pārvērtības: interjera dizainere ģimenei Tīnūžos iekārto namiņu kokā

15 Foto Ģimenei Tīnūžos iekārto namiņu kokā: pirms un pēc +11 Skatīties vairāk

"Namiņš kokā ir aizraujošs bērniem, bet no interjera dizaina viedokļa tas ir liels izaicinājums – tas ir kā iekārtot bērnistabu ārā, kas spēj izturēt visus laikapstākļu sagādātos pārbaudījumus. Iekārtojumam jābūt interesantam, jārosina pavadīt namiņā vairāk laika, un vienlaikus jābūt arī drošam, funkcionālam un tādam, kas rada vēlēšanos būt ārā, svaigā gaisā," pirmajos iespaidos dalās IKEA interjera dizainere Renāte Vāvere.

Namiņš pirms pārvērtībām. (Foto: Publicitātes foto)

Lai arī namiņš ir ļoti kompakts, bērni to ir iemīļojuši. Namiņš kalpo ģimenei jau vairākus gadus un ir godam pelnījis pārvērtības. Lai nelielo platību izmantotu optimāli, dizainere to vispirms pārplānoja, atsakoties no nevajadzīgām durvīm, lai izmantotu vairāk vietas pie sienām un uz grīdas. Lai mazinātu sliktu laikapstākļu atstāto iespaidu, logiem tika pielikti slēģi. Tā kā telpas platība ir nieka četri kvadrātmetri, dizainere izvēlējās veidot atpūtas zonas arī ārpusē – zem namiņa un mazliet attālāk zālienā.

Foto: Publicitātes foto

Pirms pārvērtībām namiņa saimnieki – abi ģimenē augošie puiši – sacīja, ka vēlētos tur redzēt drīzāk tumšus toņus un ka noderētu galdiņš, sēžammēbeles un apgaismojums. "Viss ir izdarāms," Renāte ir apņēmības pilna, "tikai jāpatur prātā, ka visiem risinājumiem ir jābūt piemērotiem lietošanai ārā un mitrās vietās. Apgaismojumam ir lieliskas lampas, kas darbojas ar saules baterijām, sevišķi tādās vietās kā šis namiņš, kur nav pieejams elektrības pieslēgums. Šādas lampas ar baterijām var iekarināt koka zaros, stiprināt pie mājiņas vai citur, kur vien vajadzīgs."

Foto: Publicitātes foto

Renāte labi zina, ka svaigs gaiss rosina apetīti, tāpēc namiņa "pirmajā stāvā" ieplānojusi praktisku vietu uzkodu baudīšanai. Gardumu un trauku glabāšanai viņa iesaka izvēlēties izturīgus plauktus ar pārsegu, lai viss būtu pasargāts, piemēram, lietus gadījumā. Papildinot plauktus ar pāris atpūtas krēsliem un viegli kopjamiem mākslīgajiem augiem var pavisam viegli radīt vietu vasarīgai atpūtai.

Foto: Publicitātes foto

Dārza atpūtas zonai zālienā dizainere izvēlējusies āra apstākļiem piemērotus krēslus un saulessargu, kas kopā vizuāli rada atsevišķas, nodalītas zonas iespaidu.

Foto: Publicitātes foto

Pieliekot vēl dažus krāsainus pufus un bērnu mēbeles, izdevies radīt dzīvespriecīgu un aicinošu kombināciju atpūtai, spēlēm, piknikam vai nesteidzīgām sarunām. Tā kā zona ir atsevišķi no rotaļu namiņa, pieaugušie var ērti pieskatīt bērnus, netraucējot tiem spēlēties.

Dizainere Renāte Vāvere. (Foto: Publicitātes foto)

