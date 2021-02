Ājurvēdas padomi pret klepu

Kuram gan nepatīk satīties siltās segās, lasīt grāmatu vai skatīties TV, kamēr ārā skaisti snieg? Taču ziemas sezona ir arī laiks, kad cilvēki visbiežāk slimo ar klepu. Kaut arī viegla saaukstēšanās ir samērā nekaitīga, laikā, kas pasauli ir apstādinājis Covid-19 vīruss, pat parasts klepus rada bažas un aizdomas. Portāls healthline.com dalās ar dažām receptēm, kā uzlabot savu pašsajūtu klepus gadījumā.

Kanēlis

Šī aromātiskā garšviela ir ļoti vērtīga mūsu veselībai, un viena no tās superspējām ir palīdzēt atbrīvot no klepus. Kanēlis ne tikai atvieglo saaukstēšanās simptomus, bet arī lieliski palīdz, ja ir iekaisis kakls. Kanēlim ir pretvīrusu īpašības, tam ir arī pretiekaisuma īpašības, kas palīdz atbrīvot no kakla sāpēm.

Kanēļa tēja

Pagatavo sev tasi melnās tējas, pievieno naža gala malta kanēļa, un dzer šādu tēju 2-3 reizes dienā. Vari pievienot medu.

Kanēlis ar medu

Vienu tējkaroti medus sajauc ar ¼ tējkaroti malta kanēļa. Lieto divas reizes dienā vismaz trīs dienas pēc kārtas.

Malts ingvers

Sausais, maltais ingvera pulveris bieži vien ir viena no galvenajām sastāvdaļām klepus sīrupos. Maltais ingvers savienojumā ar medu darbojas kā nomierinošs līdzeklis pret klepu un saaukstēšanos. Ingveram, līdzīgi kā kanēlim, piemīt pretiekaisuma īpašības, un tādēļ tas var palīdzēt mazināt kakla sāpes.

Malts ingvers ar medu

¼ tējkarotes maltā ingvera pulveri sajauc ar vienu tējkaroti medus. Lieto divas reizes dienā vismaz trīs dienas pēc kārtas.

Ingvera sviesta bumbiņas

Pannā uz zemas liesmas liec 2-3 ēdamkarotes gī sviesta (var izmantot arī parasto sviestu), pievieno 2-3 ēdamkarotes ingvera pulvera. Samaisi un ļauj atdzist. No masas izveido kumosa lieluma bumbiņas, ko lieto 1-2 reizes dienā.

Medus

Medus ir izslavēts ar savām labajām īpašībām, kas palīdz mazināt kakla sāpes. Tas palīdz atklepoties, mīkstināt krēpas un mazina mitru klepu. Un bez visām savām vērtīgajām īpašībām, tas ir arī ļoti garšīgs.

Visvienkāršākais veids, kā mazināt klepu, ir lietot medu iekšķīgi. Vislabāk to darīt pirms miega, 1 tējkaroti medus lēni nosūkājot.

Medus un ingvera sula

1 tējkaroti medus sajauc ar 1 tējkaroti ingvera sulas (vai svaigi rīvētas ingvera saknes) un naža galu maltus melnos piparus. Sajauc un lieto divas reizes dienā, no rīta un vakarā, ejot gulēt.

