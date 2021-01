5 veidi, kā uzlabot attiecības pandēmijas laikā

Tā kā Covid-19 radītās pandēmijas dēļ daudzi pāri pavada visu laiku kopā vienā vietā, nav pārsteidzoši, ka dažreiz viņu attiecībās pieaug spriedze. Satraukums par darbu, finansēm, bērnu izglītību, veselību un ilgstoša pašizolācija var cilvēkos radīt nervozitāti un neapmierinātību ar sevi un savu partneri.

Vispirms par svarīgāko

Vispirms rūpējies par sevi. Rūpes par sevi bieži vien saistītas ar egoismu, taču ir nepareizi tā domāt. Atceries, ka nevari rūpēties par citiem cilvēkiem, ja nespēj parūpējaties par sevi. Arī tevi pašu priecē, kad tavi bērni, vecāki vai kolēģi ir priecīgi, nevis noguruši, nervozi un tuvu spēku izsīkumam. Notici, ka arī apkārtējie priecājas un jūtas mierā, ja atvēli laiku sev. Vienam tā ir pastaiga vienatnē, citam vanna, Zoom tikšanās ar draugiem vai kāds našķis.

Cieniet viens otra laiku un telpu

Esot mājās visu laiku, ātri vien varat nogurt no otra kompānijas. Un vienlaicīgi pāri sūdzas par to, ka esot no sava partnera atsvešinājušies, jo nespēj vienoties par kopīgām izklaidēm. Tāpēc mēģiniet atrast laiku abām, gan individuālajām lietām, gan ieplānot kopīgas aktivitātes. Kopīgi varat likt puzli, spēlēt galda spēles, skatīties kādu seriālu, bet katrs lasīt savu grāmatu vai doties atsevišķās pastaigās. Nav pareizi vai nepareizi, galvenais, ka atrodiet balansu!

Ieplāno randiņu

Tas varbūt skan neticami, taču arī pašreizējos apstākļos ir iespējami randiņi. Un nejauciet tos ar kopā pavadītu laiku, jo randiņi ir kas īpašs. Sakārtojat māju, sapucējaties, parūpējaties par fona mūziku un baudiet kādu īpašu ēdienu kopā. Tāpat varat apmeklēt kādu muzeju tiešsaistē vai skatīties koncerta ierakstu. Šeit galvenais ir laiks un uzmanība, ko veltīt viens otram, ne ārējie apstākļi.

Iedaliet jaunas lomas

Dažkārt sievietes jūtas vairāk nogurušas no pandēmijas, jo visi mājas un bērnu audzināšanas darbi ir uzliktu uz viņu pleciem. Noteikti nav vērts nolīst kaktā un pārdzīvot, ja ģimenē trūkst atbalsta. Runā par to, lūdz palīdzību un meklējiet kompromisu.

Varbūt šajā neparastajā laikā varat veidot jaunus paradumus, ka šonedēļ tētis brokastis gatavo, bet mamma nes ārā atkritumus. Esiet saprotoši un atbalstoši viens pret otru!

Mācieties pateikties

Šis laiks ir izaicinošs un viegli pieņemt lomu, ka esam cietēji un apstākļu upuri. Taču reti, kad dzīvē ir tikai melns vai balts. Un pat, ja ir piemeklējusi tā sauktā “melnā strīpa”, tā ir pārejoša. Praktizējot pateicību, varat pamanīt un izcelt labās lietas, kas šobrīd notiek jūsu attiecībās. Varat ieviest mazu blociņu, kur katru dienu ierakstāt 3-10 lietas par ko esat pateicīgi, bet varat arī katru dienu ar partneri izrunāt to, par ko jūtaties pateicīgi. Izmēģiniet, būsiet pārsteigti par atklāsmēm!

Saistītās ziņas "Es viņu ieraudzīju citām acīm" - Hollijas pieredze par dzīvi kopā ar bijušo līgavaini Covid-19 pandēmijas dēļ Psiholoģe Kristīne Balode par attiecībām un guļamistabu: "Ir jāizvēlas sagribēt gribēt. Tik elementāri tas arī ir!" Jaunas sievietes pieredze, sākot kopdzīvi ar draugu: "Kad ierosinu mīlēties, viņš mani atraida. Vai šis ir attiecību gals?"