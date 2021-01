Vienīgā vieta uz ķermeņa, kuru nekad nevajadzētu skūt

Uzacis ir ne tikai nozīmīgs sejas estētiskais elements. Primārā to nozīme ir pasargāt acis no svešķermeņiem, sviedriem, netīrumiem, saules. Vienlaikus uzacis ir sejas rāmis; to forma, virziens, biezums un tonis var ļoti būtiski ietekmēt sejas izteiksmi. Radīt priecīga, noguruša vai īgan cilvēka iespaidu. Parasti uzacu formu veido, ar pinceti vai vasku likvidējot liekos matiņus.

Modes un stila pasaulē daži drosminieki ir gājuši soli tālāk - lieko viņi vienkārši noskuj. Tās var saīsināt, noskujot pusi no uzacs, bet tālāk ar uzacu zīmuli piezīmēt vēlamo virzienu un liekumu. Uzaci var noskūt pavisam, zīmējot pilnīgi jaunu uzacu formu.

Pat ja iegūtais rezultāts sākumā izskatās labi, potenciālais kaitējums ilgtermiņā diez vai ir to vērts! Tālāk lasi, kā darbošanās ar žileti var ietekmēt "sejas rāmi" - uzacis, paliekošā un ne visai glītā veidā.

Skūšanās pumpas

Ļoti iespējams, ka skujoties Tu esi pieredzējusi tā sauktās "razor bumps" jeb skūšanās pumpas,. Viena lieta, ja tās parādās bikini zonā, bet pavisam cita problēma, ja iekaisuma pazīmes redzamas sejas centrā. Ja skūšanās netiek veikta pareizā tehnikā, tad tā var raut matiņus un izraisīt folikulu kairinājumu, kas noved pie sarkanām pumpām. Atkārtota, regulāra vienas zonas skūšana var novest pie ādas kairinājuma, pigmenta plankumu parādīšanās un ādas tekstūras izmaiņām.

Rupjākas uzacis pēc ataugšanas

Ja esi sākusi skūties, neatkarīgi no tā, vai tās ir kājas vai paduses, droši vien esi ievērojusi, ka matiņi izskatās citādāk, kad tie ataug. Tas pats var notikt ar tavām uzacīm. Kad matiņi ataug, to gali kļūst strupi, jo tie netiek nogriezti pie saknēm, tie ataugot kļūst arī garāki. Tas var likt tavām uzacīm izskatīties rupjām un biezām.

Mēnešiem ilgs ataugšanas process

Katram matu ataugšanas ilgums ir cits, un tavas uzacis var ataugt citādākā ātrumā nekā mati uz galvas, kas padara uzacu skūšanu diezgan riskantu. Nav paredzams cik ilgu laiku prasīs uzacu ataugšana, jo matu ataugšanas ātrums ir atkarīgs no ģenētikas un ir saistīts arī ar vecumu. Ja skūsies pārāk bieži, tas var aizņemt kā minimums sešas nedēļas, bet drīzāk pat mēnešus, kamēr matiņi ataugs.

Ādas traumēšana un bojājumi

Āda ap acīm ir īpaši plāna. Tā plānāka nekā citās vietās, kurās pielieto skūšanos. Tas nozīmē, ka traumēt uzacu zonu ir ļoti viegli. Sagriežoties līdz asinīm, ir liela iespēja tikt pie rētām, kas paliks uzacu zonā vienmēr.

