Vai cepures nevalkāšana aukstā laikā ietekmē un bojā matu struktūru?

Izrādās, ka sals matu saknītes tieši neietekmē. Vienīgais, novērojam, ka mati vairāk elektrizējas. Īpaši to var pamanīt pie to ķemmēšanas. Tas saistīts galvenokārt ar to, ka mata kutikulas (ārējā apvalciņa) zvīņas sala un sausā gaisa ietekmē deformējas, vairs nepieguļ matam, un, beržoties vienam matam gar otru, tiek traumētas un pat noberžas pavisam. Tas maina mata stiebra statisko elektrisko lādiņu, ko tad vērojam kā matu "lidināšanos" pa gaisu un pat dzirksteļošanu ķemmējot tumsā.

Tādos gadījumos ātri jāķeras pie balzamu un masku lietošanas, lai saudzētu matu un nepieļautu to turpmāku bojājumu. Arī matu augšanu sals ietekmē pastarpināti - , jo aukstais laiks nespēj noskaldīt matu sakni, taču aukstuma rezultātā sašaurinās perifērie asinsvadi, jo asinsrite nodrošina termoregulāciju.

Zemīte uzsver, ka cilvēkam jebkuros laika apstākļos un vidē ir svarīgi justies maksimāli komfortabli. Ja viņam nesalst, cilvēks var staigāt bez cepures. Ir gan cilvēku grupa, jo īpaši bērni, kuri dažreiz nepievērš uzmanību, kā viņš jūtas konkrētos laika apstākļos, tad gan vecākiem būtu jāpaseko situācijai un aktīvi jāpavaicā bērnam - kā viņš jūtas, - un, attiecīgi jārīkojas atbilstoši bērna izjūtām.

