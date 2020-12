Seksualitāte nesākas guļamistabā. Unas Ulmes dienasgrāmata TV šovā "Sapņu ķērājas". 6. sērija

Foto: Publicitātes

Sievietes seksualitātes tēmas ierosinātāja ir Liene Stepena, kurai pašai gan šajā sfērā viss ir labākajā kārtībā. Viņa ar to vairāk saskaras vadot deju nodarbībās, kad meitenēm ir grūti atvērties, lai brīvi izpaustos mūzikas pavadībā. Arī man pašai dzīvē ir bijuši periodi, kad šķitis, ka tā seksualitātes dzirksts ir pazudusi uz neatgriešanos. Protams, ka tolaik tajā vainoju vīrieti, neapzinoties, ka patiesībā cēlonis ir mana iekšējā neapmierinātība pašai ar sevi. Tāpēc varu teikt, ka šobrīd šajā ziņā jūtos vispārliecinošāk.

Runājot par šo tēmu mēs vismazāk gaidījām, ka te kādās problēmas varētu būt Ievai. Bet kā mēdz teikt – ne viss ir tā kā izskatās. Viņa sevi salīdzināja ar stand up komiķi, kurš izsmīdinājis publiku atgriežoties mājās kļūst nīgru veci.

Likumsakarīgi, ka studijā esam aicinājuši filozofu Ventu Sīli, kurš allaž atklāti izteicies kā par sieviešu, tā arī vīriešu seksualitātes tēmām. Viņš ir pārliecināts, ka seksualitāte sākas ar attieksmi pret dzīvi, dzīves enerģiju un virzītājspēku. “Seksuāls var būt pilnīgi viss, pat pidžama vai pelēkas apakšbikses, jo tu proti to pasniegt un tava attieksme ir azartiska, priecīga, rotaļīga,” ir pārliecināts eksperts. Man interesanta šķita viņa atziņa, ka sievietes pēc bērnu piedzimšanas mēdzot iekrist mammas tēlā, kas apēd viņu seksualitāti. Bet vīrietis to nevēlas, jo ar mammu viņš taču neguļ!

Te īsti vietā ir mūsu studijas viešņas, vizāžistes Signes Valteres pieredze, kura stāsta, ka pēc visām trim grūtniecībām esot pēc iespējas ātrāk vēlējusies atgriezties formā, labi izskatīties un atgūt savu sievišķību. Signe atzīst, ka tik seksuāli pievilcīga kā tagad, viņa nav jutusies vēl nekad, kas saistīts ar pārliecinošām attiecībām. Interesanti, ka mums abām ar Signi sakrita periods, kad bijām brīvas sievietes un mēdzām atpūsties nakts klubos, nereti uzdejojot arī kādu deju uz bāra leti. Tolaik Signes trakulības tika atspoguļotas dzeltenajā presē, par ko viņa saņēma sabiedrības nosodījumu un vairāk nekad to nav darījusi, lai gan sirdī jūtas tieši tikpat traka kā kādreiz. Interesants komentārs šajā kontekstā ir Ventam. “Sabiedrība nespēj pieņemt to, ka tu demonstrē savu brīvību, viņus kaitina, ka tu to atļaujies.”

Foto: Publicitātes

Bet nu laiks stāstam par Lienes sapni – braucienu ar ralliju. Savulaik viņa cieta avārijā un kādu brīdi pat baidījusies sēsties pie stūres. Tāpēc viņa sevi vēlējās izaicināt apsēžoties pie stūres rallija mašīnai. Slavenajā Mūsas trasē mūs sagaida neviens cits, kā vairākkārtējs rallija čempions Māris Neikšāns, un atkal jau seko pārsteigums. Pirms dot iespēju mums izbraukt pašām pa trasi, Māris mūs nolemj izvizināt “savā stilā”. Tas tik bija piedzīvojums un kārtīga adrenalīna deva! Interesanti, ka ne uz mirkli nenobijos, jo uzticējos Māra profesionalitātei un varēju to pilnībā izbaudīt. Toties, kad bija jāsēžas pašai pie stūres, jutos neomulīgi. Pirmkārt, Māris paziņoja, ka nav citiem devis braukt ar savu mašīnu, kas uzlikta pienākuma sajūtu. Otrkārt, kopš es noliku tiesības, pirms kādiem 20 gadiem, nekad neesmu vadījusi automašīnu ar mehānisko ātrumkārbu. Tāpēc man bija grūti uzsākt braukt un arī trasē biju pat pārāk piesardzīga. Tomēr laimes un prieka sajūtu noķēru tik un tā! Šoreiz mani pamatīgi samulsināja Ieva, kura atklāja, ka viņai nav auto vadītāja tiesības. Toties viņas brauciens bija visai pārgalvīgs, kas atkal jau lika man pārdomāt, kāpēc es nespēju šādi attiekties pret dzīvi un to izbaudīt, tā vietā lai uztrauktos.

Foto: Publicitātes

Vēl šajā raidījumā Grēta piepilda savu sapni par dejošanu, kura laikā viņas abas ar Ievu apgūst sambu. Vārdi šeit ir lieki, tas ir jāredz!

Noslēgumā pie mums viesojas erotiskais fotogrāfs Aleksandrs Sokolovs, kurš atklāj savas profesijas aizkulises. Un atkal jau studijā skan smiekli – gan par to, kā Aleksandram jācīnās pret uzmācīgām klientēm, gan kā ikdienā skatoties uz kailām sievietēm cietis viņa libido, gan kā viņam gājis fotografējot savu gados vecāko modeli.

Foto: Publicitātes

Nobeigumā mēs secinām, ka seksualitāte – tas nav stāsts par lielām krūtīm vai guļamistabu, bet gan dzīvesprieku, enerģiju un azartu. Kā es noslēgumā saku: “Būsi vitāls, būsi seksuāls!”