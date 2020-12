"Tev kakas patīk ostīt?" Bērna māte slepus ieraksta, kas notiek stundās Rēzeknes speciālajā izglītības iestādē

Astoņgadīgais rēzeknietis Ervīns ir bērns ar īpašām vajadzībām - sirgst ar autismu smagā formā. Viņš nerunā, bet komunicē ar skaņām un rakstot. Ervīns mācās Rēzeknes pamatskolā-attīstības centrā, speciālajā izglītības iestādē.

"Kādu dienu tuvojoties skolai, lai savāktu bērnu, no ārpuses dzirdēju, ka viņš ļoti, ļoti skaļi kliedz. Dzirdēju no ārpuses. Tagad [pandēmijas laikā] skolā nedrīkst iet. Kad solotāja atveda viņu pie manis, vaicāju, kas notika. Teica, ka individuālajā nodarbībā ne pārāk vēlējās darboties, tāds bijis protests," teic Ervīna māte Jeļena.

Atnākot no skolas, Ervīna uzvedībā bija redzamas izmaiņas.

"Raudāja. Viņš vienmēr tāds priecīgs bērns. Nākamajā dienā atkal vaicāju skolā, kas notika ar bērnu. Atbildēja, ka tā arī viss bija. Bērns pateikt neko nespēj, naktīs sāka mosties, nespēja labi izgulēties un negribēja doties uz skolu."

Esot neziņā par skolā notiekošo, vecāki izšķīrušies, ka atstās bērna somā ierakstīšanas ierīci.

"Tur dzirdams, ka bērni tiek atstāti vieni bez pieskatīšanas uz ilgu laiku. Emocionālais fons ir vienkārši briesmīgs! Uz manu bērnu kliedz. Izskan: "Kā tu man šodien esi apnicis!", "Aizver muti!", "Apsēdies!". Tā vietā, lai bērnam uzdotu uzdevumus un ieinteresētu," atklāj Jeļena.

Audioierakstā tiešām dzirdamas pārsteidzošas frāzes, tostarp šādas: "Es tevi uz tualeti nelaidīšu, ja tu tēlo muļķi!", "Tev kakas patīk ostīt, ka visu laiku uz tualeti prasies?"

Jeļena ir pārsteigta un uzskata, ka šāda attieksme pret bērniem ar īpašām vajadzībām nav pieļaujama. Viņa vaino skolotāju emocionālā vardarbībā.

"Bērni tiek pakļauti emocionālam stresam. Uz viņiem tā nedrīkst bļaut! Ne jau tā kliegt, ne jau tādā tonī un ar tādiem izteicieniem. Ar dažiem runā normālāk, ar tiem, kuri gudrāki. "

Tāpat ierakstos dzirdams, ka skolotāja mēdz aiziet no klases, atstājot bērnus vienus. Arī šāda rīcība ļoti satrauc Ervīna mammu.

"Mūsu bērns neapzinās briesmas, jo ir invaliditāte, tas viss aprakstīts, es to katram skolotājam saku. Bijušas situācijas, kad viņš skraidīja pa skolu un viņu meklēja. Vienreiz viņš aizmuka un viņu atrada stāvu zemāk, kur viņš spēlējās rotaļu istabā. Otrreiz viņu atveda vecāki bērni no ģērbtuves. Vienā ierakstā ir saruna ar kādu skolas darbinieci, kura stāsta, ka pēc tam, kad skolotāja atstāja bērnus, Ervīns aizklīda, savukārt skolotāja vēlāk skraidīja pa skolu un nezināja, ko darīt. Tas bērniem ir bīstami! Kad viņa atnāk, aizrāda manam bērnam, lai never vaļā logu. Tas ir kā? Ja neatnāktu, kur paliktu mans bērns? Kāptu pa logu?"

Pēc ierakstu noklausīšanās sieviete uzrunājusi skolotāju. Viņa noliegusi visus pārmetumus.

"Kad teicu, ka visam ir pierādījumi, viņa sēdēja un klusēja."

Ar sūdzību par konkrētā pedagoga attieksmi pret bērniem Jeļena vērsās pie skolas vadības.

Nesagaidījusi sev vēlamo skolas vadības reakciju uz notikušo, otrklasnieka mamma ne vien uzrunāja “Bez Tabu” redakciju, bet arī vērsās Valsts policijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, kā arī Valsts izglītības kvalitātes dienestā.

Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra direktore Rita Zommere norāda, ka atteikusies klausīties ierakstus, jo uzskata, ka šāda vecāku rīcība nav bijusi ētiska.

Taujāta, vai viņu vairāk satrauc metode, kā vecāki ieguva pierādījumus, nevis ierakstu satraucošais saturs, mācību iestādes direktore atbildēja, ka saturs "jāvērtē speciālistiem".

"Viņa aizstāv skolotāju, kurai ir tik daudz pārkāpumu, bet neaizstāv bērnu," pārsteigta ir Ervīna māte.

Jeļena ir neizpratnē par skolas vadības ieteikumu turpināt bērna skološanu mājas apstākļos. Šo ieteikumu Jeļena traktē kā skolas "atkratīšanos" no viņas bērna.

"Protams, tādi izteicieni nav pieļaujami. Par to mēs runājām ar skolotāju. Tika piemērots disciplinārsods.

Skolotāju pārcēla no darba šajā klasē citā darbā, kas nav saistīts ar to klašu grupu, kurā viņa strādāja iepriekš. Uzskatu, ka izdarījām, ko varējām. Patlaban šajā klasē strādā cita skolotāja, kurai pašai ir divi bērni ar īpašām vajadzībām. Varbūt viņa labāk sapratīs šo situāciju," teic Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra direktore Zommere.

Notiekošais skolā satrauc arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju (VBTAI), kas ķērusies pie pedagoga rīcības izvērtējuma.

