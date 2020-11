Šonedēļ valdīs pilnmēness noskaņas: horoskops visām zodiaka zīmēm no 30.11. līdz 6.12.

AUNS

Neraizējies, ja neizdodas izpildīt draugiem vai tuviniekiem dotu solījumu. Godīga atzīšanās mīkstinās situāciju un palīdzēs izvairīties no domstarpībām. Nebaidies būt spontāns, azartisks. Ir vērts mēģināt īstenot pārgalvīgu ideju, kaut vai tādēļ, lai pārliecinātos, vai tas ir izdarāms. Kas neriskē, tas nevinnē! Lai kāds būtu iznākums, tev būs jauna pieredze un interesants stāsts draugiem.

VĒRSIS

Jo vairāk cilvēku būs informēti par tavām vajadzībām, jo lielākas būs iespējas saņemt nepieciešamo palīdzību. Pārskati ar mājām un ģimeni saistītus izdevumus, plāno tuvāko dienu tēriņus, taču ne par ko lielu un dārgu nesapņo. Liela nozīme materiālu problēmu risināšanā būs tuvinieku atbalstam un padomiem. Pateicoties viņiem, viegli tiksi galā ar šaubām un nedrošību.

DVĪŅI

Plānojot tuvāko dienu aktivitātes, sargies no kļūdainiem lēmumiem un rīcības. Ja vadīsies tikai pēc sajūtām, viegli vari neskaidru nākotnes vīziju noturēt par savas dzīves mērķi. Nepieļauj, ka iztēle uzvedina tevi uz aplamiem risinājumiem. Vēlāk lielu lomu attiecību veidošanā var nospēlēt tava individualitāte. Esi neatlaidīgs, ej uz mērķi bez liekiem kompromisiem.

VĒZIS

Sen kārotu lietu iegāde vairos apmierinātību ar dzīvi. Varbūt pirmajā mirklī tas neliksies nekas īpašs, taču ar laiku to sapratīsi. Analizē katru savu soli, nezaudē modrību, un tu lieliski tiksi galā gan ar finansiālām grūtībām, gan problēmām darbā. Ja nevari izlemt, pie kā ķerties, vēl ir laiks visu kārtīgi pārdomāt, apsvērt dažādas idejas un iespējas, novērtēt savas stiprās un vājās puses.

LAUVA

Nemāni sevi, sargies no ilūzijām, maldiem un nevajadzīgiem kārdinājumiem – raugies uz pasauli bez rozā brillēm! Centies būt vairāk kopā ar draugiem, kuri neko nejautā, bet ir gatavi doties pretī jauniem piedzīvojumiem. Tomēr nebrīnies, ja negaidīti satiec sen nesastaptus cilvēkus un tas izmaina visus tavus plānus. Izmanto iespēju vienlaikus gan atsvaidzināt atmiņas, gan piedzīvot ko jaunu.

JAUNAVA

Ja dari darbu, kas tevi apmierina, un jūties pietiekami pārliecināts par sevi, nekādas negācijas tevi neietekmēs. Citādi iespējamas nesaskaņas, konflikti, domas par darba maiņu. Pēc nelielas šaubīšanās prāts kļūs mierīgāks, radīsies lielāka skaidrība par tuvākā laika plāniem un iespējām tos īstenot. Izmanto šo brīdi, lai izdarītu kaut ko lietderīgu savas karjeras labā.

SVARI

Nebūs viegli palikt pie saviem uzskatiem, tiks celtas gaismā tavas vājības, piesaukta sirdsapziņa. Centies atšķirt tīšu provokāciju no nejaušas viedokļu sadursmes. Met kautrību pie malas un dari savu darāmo pārliecinoši, nepievērs uzmanību skauģu un nelabvēļu vīpsnāšanai. Vienlīdz labus panākumus gūsi gan mācībās, gan palīdzot citiem apgūt jaunas zināšanas.

SKORPIONS

Konfliktsituācijās centies saglabāt vēsu prātu un pozitīvu attieksmi. Ja jūti līdzi līdzcilvēku priekiem vai bēdām, dari to tā, lai emocijas netraucē pašam un nekļūst par apgrūtinājumu citiem. Biznesā un sabiedriskajā dzīvē rezultāti būs atkarīgi no neatlaidības un pacietības. Tiklīdz tevi kaut kas neapmierina, sāc no jauna un pacenties neatkārtot pieļautās kļūdas.

STRĒLNIEKS

Mājās iespējami negaidīti pārdzīvojumi tuvinieku dēļ. Ja sekosi tikai sajūtām, būs grūti atrast sirdsmieru, lai harmonizētu situāciju, „ieslēdz” prātu, mēģini būt lietišķs. Atbildi uz jautājumiem ar skaidru „jā” vai „nē” – tas ievērojami atvieglos dzīvi. Sākot ar ceturtdienu, vari risināt juridiskus jautājumus, vest sarunas ar biznesa partneriem, uzstāties un prezentēt savas idejas plašākai sabiedrībai.

MEŽĀZIS

Nepūlies novērst nebūšanas paša spēkiem, meklē profesionālu cilvēku palīdzību. Uz nepazīstamiem meistariem nepaļaujies, izvēlies tādus, ar kuriem jau bijusi pozitīva sadarbība. Izšķirīgos brīžos paturi prātā galveno, neapgrūtini sevi ar nebūtiskām lietām, nepiesārņo galvu ar domām par neatrisinātām problēmām.

ŪDENSVĪRS

Nesteidzies atsaukties uz vilinošiem sludinājumiem un reklāmām, piesardzīgi uzklausi ikvienu finansiālu piedāvājumu. Nepieļauj, ka attapīgi darboņi iemidzina tavu modrību. Vēlāk sarunas un darījumi veiksies labāk, attaisnosies risks, pārgalvība. Viegli aizrausies ar jaunām idejām pats un mācēsi ieintriģēt arī citus, tev būs grūti atteikt.

ZIVIS

Iedvesmo apkārtējos ar pozitīvu piemēru. Ja jūti, ka zaudē kontroli pār situāciju, nepārdzīvo un nedusmojies. Izturies pret to kā iespēju mazliet „atiet” no ģimenes problēmām. Pie labklājības problēmu risināšanas vari atgriezties ceturtdien. Enerģijas, lai pelnītu naudu, pietiks, atliks tikai parūpēties, lai būtu arī motivācija.

