Šonedēļ sapņi piepildīsies - horoskops visām zodiaka zīmēm no 2.11. līdz 8.11.

AUNS

Seko savām interesēm, nepiekāpies citāda viedokļa priekšā, dari pēc sava prāta. Meklē draugus, ar kuriem kopā mesties kādā piedzīvojumā. Saprašanos ar kolēģiem un tuviniekiem var apdraudēt viegla aizkaitināmība. Kritizējot citus, neaizmirsti novērtēt arī savu rīcību, neizliecies labāks, nekā esi patiesībā.

VĒRSIS

Pat tad, ja situācija nav tev labvēlīga, rodi tajā ko noderīgu. Personīgi piedzīvotais sniegs vērtīgu pieredzi, kas palīdzēs neapjukt un droši stāties pretī grūti risināmiem jautājumiem. Ja vairīsies no pārmaiņām, pieaugs neapmierinātība ar dzīvi, šaubas, vari nonākt nevēlamā ietekmē.

DVĪŅI

Iesaisties kāda projekta izstrādē vai diskusijā par sabiedrībā aktuālu tēmu. Pozicionē sevi kā mērķtiecīgu un atbildīgu personu. Zini tiesības un pienākumus. Sākot ar piektdienu, lielāku uzmanību pievērs drošības jautājumiem, izslēdz no savas dzīves situācijas, kurās pastāv kaut minimāls risks iekulties nepatikšanās.

VĒZIS

Vairāk laika atvēli materiālas dabas jautājumu risināšanai. Plāno savas aktivitātes līdz pēdējam sīkumam, lai nepalaistu garām neko svarīgu. Ja negribi sabojāt attiecības ar tuviniekiem, atturies no kategoriskas nostājas. Paliekot pie sava brīžos, kad prātīgāk būtu piekāpties, būs grūti izvairīties no strīda.

LAUVA

Ar rutīnas pienākumiem un papīra kaudzēm būs vieglāk tikt galā, ja piestrādāsi pie disciplīnas un nesapņosi vaļā acīm. Koncentrējies, seko līdzi tam, ko runā un dari. Iespējamas tehniskas ķibeles, problēmas ar auto un dažādām iekārtām. Ja kaut kas plīsīs, diemžēl tieši tas, ko būs visgrūtāk salabot vai nomainīt.

JAUNAVA

Necenties visiem izpatikt, tas no tevis prasīs lielu izturību. Lai kā tu censtos iet gudrāko ceļu, būs grūti izvairīties no riska un zaudējumiem. Saprotot, ka situācija ir sarežģīta, nemierini sevi ar veltām cerībām – labāk rūgta patiesība nekā saldi meli! Nepieļauj, ka finansiālas grūtības izprovocē tevi uz neapdomīgu rīcību.

SVARI

Nepamet novārtā iesākto – vispirms pabeidz iecerētās lietas un tikai pēc tam ķeries pie citiem projektiem. Tava apņēmība un stūrgalvība neveicinās sapratni, viegli iekarsīsi strīdos gan ar darījuma partneriem, gan dzīvesbiedru. Apdomā, pirms ko saki!

SKORPIONS

Turies pie izvirzītā mērķa. Stingri seko morāles principiem, sasniedz mērķi ar godīgiem līdzekļiem. Vēlāk turpināt iesākto būs grūtāk, iespējamas dažādas aizķeršanās. Ja pirmajā brīdī nesaproti, kā rīkoties, nogaidi. Nesteidzies mainīt plānus īslaicīgu sarežģījumu dēļ.

STRĒLNIEKS

Pašam nemanot, vari tik ļoti sapīties personīgās dzīves problēmu risināšanā, ka viss cits atvirzīsies otrā plānā. Mēģini neiestrēgt sīkumos un nebūtiskās detaļās. Izredzes sasniegt vajadzīgo rezultātu būs lielākas, ja liksi lietā diplomātiju, mācēsi atrast pareizos vārdus un attieksmi – kategoriskas formas būs neefektīvas.

MEŽĀZIS

Domā, ko runā, jo steigā vari pateikt ne to, ko gribēji. Audzini sevi, esi mīļāks un maigāks pret tiem, kas ir ar tevi kopā gan priekos, gan bēdās. Vēlāk pastāv lielas iespējas kļūdīties darbā vai biznesā, jo vai nu sevi pietiekami nenovērtēsi, vai, tieši pretēji, pārvērtēsi. Sarežģītus jautājumus risini kopā ar cilvēku, kam vari uzticēties.

ŪDENSVĪRS

Dari to, ko māki, tad sanāks labi. Ko nemāki, mācies, prasi padomu. Nesūksties par to, kā tev nav, tiecies to iegūt. Vēlāk pretrunīgu viedokļu vai dažādu uzskatu dēļ, iespējams, būs pagrūti atrast kopīgu valodu ar līdzcilvēkiem, kas viesīs iekšēju neapmierinātību, radīs atstumtības sajūtu.

ZIVIS

Mērķtiecīgums un piesardzība tuvākajās dienās palīdzēs tev sasniegt labus rezultātus. Galvassāpes var sagādāt finansiālas problēmas, jo var izrādīties, ka neesi bijis pietiekami vērīgs, noformējot dokumentus. Rūpīgi gatavojies lietišķām pārrunām un rīkojies tikai tad, kad visi svarīgie jautājumi izrunāti.

