"Es biju pārbijusies" - sievietes stāsts par notikušo incidentu Dohas lidostā

Kima Milla bija viena no austrālietēm, kas 2. oktobrī lidoja no Dohas uz Sidneju dienā, kad Hamadas starptautiskajā lidostā notika apkaunojošais incidents, ārstam pārbaudot, kura no visām sievietēm ir nesen dzemdējusi. Viņa "The Guardian" dalās savā stāstā, kā viss noticis.