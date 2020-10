REUTERS/SCANPIX

Apkaunojošs incidents Dohas lidostā: bez paskaidrojumiem sievietes aizved uz slēgtu telpu un liek izģērbties

Neiedomājamu apkaunojumu izjutušas vairākas sievietes, tostarp 13 austrālietes, kurām 2. oktobrī bijis lidojums no Dohas uz Sidneju. Bez jebkādiem paskaidrojumiem viņas tika izsēdinātas no lidmašīnas un aizvestas uz slēgtu telpu, kur ārsts viņām licis izģērbties un veicis medicīnisku pārbaudi, lai konstatētu, vai kāda no viņām nav nesen dzemdējusi. Austrālija par notikušo incidentu ir izteikusi nopietnas bažas un pieprasījusi paskaidrojumus, norādot, ka ir rupji pārkāptas cilvēktiesības, vēsta "The Guardian".