Bērns aizmirsa sejas masku. Vai viņu var izsēdināt no sabiedriskā transporta?

“Bērnam ir 13 gadu, viņš pats ikdienā brauc ar Rīgas Satiksmes transportu, bet bērns ir ļoti aizmāršīgs. Kas notiks, ja viņš būs aizmirsis sejas masku – vai viņu var izsēdināt no transporta?”

Kā skaidro Rīgas Satiksmes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane, Ministru kabineta noteikumi paredz, ka līdz 14 gadu vecumam bērnu vienu pašu bez pieaugušā uzraudzības no sabiedriskā transporta izsēdināt nedrīkst nekādā gadījumā. Ja vecāks pasažieris brauc sabiedriskajā transportā, nelietojot mutes un deguna aizsegu, tas, ko kontrole var darīt, ir palūgt pasažieri labprātīgi izkāpt. Viņa arī uzsver, ka kontrolieriem ir jābūt tolerantiem pret bērniem un jauniešiem, un īpaši pirmajā nedēļā, kopš ir jālieto sejas maskas, kontroles uzdevums ir vairāk atgādināt par masku nepieciešamību, nevis sodīt vai izsēdināt bērnus no transporta. Tomēr Rīgas Satiksme pārstāve norāda, ja runa ir par 17, 18 gadus veciem jauniešiem, tad šāda vecuma pasažieriem būtu jāsaprot, kāpēc sejas masku vilkšana ir nepieciešama.

Ja ir aizdomas, ka bērnu izsēdina

Rīgas Satiksmes pārstāve stāsta par gadījumiem, kad vecāki sūdzas par to, ka kontrole ir izsēdinājusi bērnu no transporta: “Šādos gadījumos mēs skatāmies video. Bieži redzam, ka bērns, ieraugot kontroli, ir sabijies un pats izkāpis no transporta. Katram kontrolierim ir novērošanas kameras, kurā var redzēt un dzirdēt katru situāciju individuāli. Tās sūdzības mēs arī izskatām un visbiežāk atklājas, ka bērns pats sabijies izkāpis no transporta.” B. Bartaševiča-Feldmane stāsta, ka novērošanas kameras mobilizē gan kontrolierus, gan pasažierus un motivē izturēties korekti.

Aicināt bērnus lietot sejas maskas

Baiba Bartaševiča-Feldmane stāsta, ka būtiskākais vecākiem un citiem pieaugušajiem būtu bērniem skaidrot mutes un deguna aizsegu nepieciešamību: “Covid-19 izplatības apturēšana ir visu mūsu cilvēku rokās un ir vērts bērniem un jauniešiem skaidrot, ka šīs te maskas ir vajadzīgas, lai pasargātu un neinficētu citus cilvēkus.” Viņa aicina vecākus atgādināt bērniem par sejas masku nepieciešamību un skaidrot situāciju.

