28 gadus veco Aleksu svara dēļ vairs neielaida atrakciju parka karuseļos. Tas bijis pēdējais piliens, lai saņemtos

Gadiem ilgs ballīšu dzīvesveids un darbs viesmīlības jomā, kur ēdināšana ieņēma ļoti būtisku lomu, nenāca par labu Kalifornijā dzīvojošās Aleksas Grīnas figūrai. Salīdzinoši īsā laikā jaunā sieviete jau svēra 147.5 kg un bija spiesta jau nēsāt 58. izmēra apģērbus (pēc Eiropas izmēru tabulas).

Foto: mediadrumworld.com / Alexis Gree / Vida Press

Tikai divu gadu laikā – no 2014. gada līdz 2016. gadam – viņa pieņēmās svarā par 45 kg. Pie vainas bija viņas ballīšu dzīvesveids un paradums ēst visu pēc kārtas, kas ir acu priekšā, līdz tas nonāca ārpus jebkādas kontroles. Aleksai drīz vien radās sajūta, ka viņai pašai vairs nav varas pār to cilvēku, kāda ir kļuvusi. Viņas ēdienkarte gandrīz pilnībā sastāvēja no ātrajām uzkodām, cukurotiem dzērieniem un našķiem.

Foto: mediadrumworld.com / Alexis Gree / Vida Press

Taču pagrieziena punkts Aleksas dzīvē bija 2016. gada vasarā, kad viņa kopā ar draugiem devās uz „Universal Studios” atrakciju parku Holivudā. Vairāk nekā stundu viņi visi bija nostāvējuši rindā pie Harija Potera tematiskā karuseļa, kad atrakcijas uzraugs pasauca viņu malā un palūdza apsēsties pārbaudes krēslā, lai pārbaudītu, vai viņa var doties šajā izpriecas braucienā.

Draugi sastājās visapkārt Aleksai, lai pasargātu draudzeni no ziņkārīgo skatieniem. Tad Aleksai paziņoja, ka viņa ir savos ķermeņa apjomos pārāk liela šai atrakcijai. Ārkārtīgi apkaunota un vīlusies, ka ir sabojājusi dienu ne tikai sev, bet arī draugiem, Aleksa saprata, ka viņai ar steigu ir kaut kas jādara, lai samazinātu savu svaru. Lai gan draugi mierināja, ka viņa izskatās glīta, neskatoties uz savu svaru, viņa pati sev nepatika, kā izskatās kleitās. Aleksa sāka pētīt operāciju iespējas svara zaudēšanai.

Foto: mediadrumworld.com / Alexis Gree / Vida Press

Aleksa izšķīrās par labu kuņģa samazināšanas operācijai. Pirms tam viņai tika nozīmēts ļoti strikts sešu mēnešu ilgs sagatavošanās plāns, kas ietvēra diētu speciālista uzraudzībā, biežus uztura speciālista apmeklējumus un pat vizītes pie psihologa, lai pārliecinātos, ka viņa ir psiholoģiski gatava gaidāmajām ķermeņa pārmaiņām. Kad tas viss bija paveikts, tikai tad tika dota „zaļā gaisma” pašai operācijai.

Foto: mediadrumworld.com / Alexis Gree / Vida Press

2018. gada martā Aleksai veica operāciju. Gada laikā no 46. izmēra drēbēm viņa samazināja ķermeņa apjomus līdz 42. izmēra apģērbiem. Pēc operācijas Aleksa no jauna iemācījusies atkal mīlēt savu ķermeni. Viņa atkal spēj sakrustot kājas un piecelties kājās bez piepūles. Tagad viņa spēj pat braukt ar skrituļslidām.

Foto: mediadrumworld.com / Alexis Gree / Vida Press

Agrāk Aleksa ikdienā uzņēma vairāk nekā 3000 kaloriju, ēdot ātrās uzkodas, čipsus, saldinātos dzērienus un šokolādi. Vingrošana un sports viņas dienas plānā neietilpa. Tagad viņas uzturā ir proteīna kokteiļi ar olu, augļi vai jogurts brokastīs, salāti pusdienās, cālis vai jūras produkti ar dārzeņiem vakariņās. Kopumā Aleksa neuzņem vairāk par 1200 kalorijām. Tagad viņa regulāri nodarbojas ar sportu.

Foto: mediadrumworld.com / Alexis Gree / Vida Press

Operācija Aleksas gadījumā bija veiksmīga izvēle, taču viņa arī ir ieguldījusi daudz darba, lai saglabātu zaudēto svaru un neatgūtu to vairs atpakaļ. Šā gada augustā viņai veiktas vēl divas operācijas, lai likvidēto lieko ādu, kas radusies pēc dramatiskā svara zuduma.

Foto: mediadrumworld.com / Alexis Gree / Vida Press

Aleksa ir laimīga par sasniegto, taču atzīst, ka veselīga diēta. un sportisks dzīvesveids ir ārkārtīgi svarīgi, lai saglabātu labu figūru.

