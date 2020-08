Māla maska - sejai, ķermenim, nagiem un matiem

Sejas un ķermeņa kopšanā mālus droši var izmantot pastāvīgi. Tie dziļi iztīra ādas poras un bagātina to ar mikroelementiem, turklāt ir piemēroti visiem ādas tipiem.

Svarīgi atcerēties, ka mālus vienmēr izmanto nekarsētā veidā.

• Maska sejai: ņem vienu tējkaroti aptiekās nopērkamā zilo mālu pulvera. To nedaudz atšķaidi ar istabas temperatūrā atdzesētu vārītu ūdeni, tēju vai kādu sulu, iegūto masu plānā kārtiņā uzklāj uz sejas un turi 20 minūtes. Mālu maskai vari pievienot arī kumelīšu ziedus, medu, olas baltumu, olīveļļu – esi radoša, un atradīsi piemērotāko variantu. Lai noņemtu masku, izmanto siltu vārītu ūdeni, pēc tam seju iezied ar mitrinošu krēmu.



• Ķermeņa maska: ar mālu putriņu vari ierīvēt visu ķermeni, arī galvas ādu un matus. Paturi masku 20–30 minūtes, pēc tam nomazgājies dušā. Vasarā, ieziedusies ar māliem, saulītē vari pavadīt ilgāku laiku, pēc tam izpeldēties. Celulīta apkarošanai – pēc izsviedrēšanās pirtī problemātiskās vietas iezied ar mālu putriņu, paturi to 15–20 minūtes, pēc tam noskalojies.



• Pelde: pievieno pāris sauju mālu vannas ūdenim un paguli vannā 15–20 minūtes. Ūdens temperatūrai nevajadzētu būt vairāk par 37–38 grādiem. Pēc tam lieto mitrinošu krēmu, jo māls sausina ādu.

• Nagiem: nagu mērcēšana mālu putriņā palīdz stiprināt nagus un novērš šķelšanos.



• Mālūdens. Samaisi pustējkaroti mālu ar pusglāzi ūdens, nostādini. Ar mālūdeni vari ierīvēt galvas ādu, lai veicinātu matu augšanu, norīvēt visu ķermeni, apvienojot to ar vieglu masāžu jeb glaudīšanu.

