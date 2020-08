Ādas izstrādājumu kopšana. Kas ir jāzina?

Kur uzglabāt ādas izstrādājumus?

Ādas somas, makus, jostas un citus izstrādājumus vislabāk uzglabāt istabas temperatūrā, labi vēdināmā vietā, kur gaisa mitrums svārstās no 60 līdz 70 procentiem. Ja gaiss ir mitrāks un nav pietiekamas vēdināšanas, tad āda sāk pelēt. Savukārt, ja gaiss ir pārāk sauss, āda sāk plaisāt. Vēl trakāk, ja ādas soma vai josta regulāri tiek atstāta vietā, ko apspīd karsta saule. Tāpēc:

■ ādas izstrādājumi jātur pa gabalu no radiatoriem, krāsns, sildītājiem un arī saules;

■ tos nedrīkst uzglabāt vietā, kur krājas daudz putekļu, jo tie aizsprosto ādas poras;

■ uzglabāšanai nav piemērotas mitras telpas, par pagrabu nemaz nerunājot.

Kā labāk apieties ar ādas izstrādājumiem?

■ Notraipītu ādu nedrīkst spēcīgi berzt – tas padarīs traipu vēl pamatīgāku. Ja šķiet, ka no traipa varēs atbrīvoties, tad to tīra no vidus uz malām. Traipu tīrīšanai neizmanto ķimikālijas, kā arī virtuvei un vannas istabai piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

■ Ja, piemēram, soma kļuvusi mitra vai slapja, to kārtīgi piebāž ar papīru, kas labi uzsūc mitrumu, un atstāj, lai izžūst.

■ Lai pasargātu ādu no sakalšanas un saplaisāšanas, tā ir regulāri jāieeļļo. Šim nolūkam ļoti labi der viegli sasildīts kokoseļļas un dadžu eļļas maisījums attiecībā 1:1. Ar to ierīvē ādu tik ilgi, līdz tā vairs neuzsūc eļļu. Āda kļūst mīksta, lielā mērā pazūd arī traipi, un samazinās skrāpējumu pēdas un švīkas.

