Kvalitatīvas saulesbrilles aizsargā acis no UV staru kaitīgās ietekmes. Viens no kvalitatīvu saulesbriļļu kvalitātes rādītājiem ir ultravioleto staru filtrs, kuram jābūt vismaz 99 procentiem. (Foto: Unsplash) 266 Foto

Labas saulesbrilles: kāpēc aizsargāt acis ir tik ļoti svarīgi

Mūsdienās saulesbrilles bieži vien tiek uzskatītas par modernu aksesuāru, aizmirstot, ka tām ir ļoti svarīga funkcija – pasargāt acis no saules ultravioletā starojuma, kuru atšķirībā no redzamās gaismas un infrasarkanā starojuma (siltums) mūsu maņu orgāni nespēj atpazīt, un līdz ar to šis starojums var kaitēt redzei.