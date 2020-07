VIDEO: kā simtiem cilvēku saullēktā pulcējas Jūrmalā, lai klausītos pasaulslaveno latviešu ērģelnieci Ivetu Apkalnu

Daudzi no klausītājiem uz Jūrmalu devās ar speciāli norīkotu AS “Pasažieru vilciena” reisu, kas pulksten 4.58 izbrauca no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas un pēc aptuveni 35 minūtēm ieradās galamērķī.

Puspiecos no rīta uz perona gan nebija vērojams daudz cilvēku, taču ceļā uz koncertu vilciens manāmi piepildījās.

Izkāpjot no vagona Dzintaros, bija redzams, kā uz pludmales pusi plūst liels skaits ar termosiem, lietussargiem, lietusmēteļiem un bieziem plediem apbruņojušos cilvēku.

Ierodoties galamērķī, kļuva skaidrs, ka arī šogad Ivetas Apkalnas ērģeļspēli klausīties ieradušies vairāki simti mūzikas baudītāju.

Īsi pirms koncerta sanākušos pārsteidza pēkšņs un pietiekami stiprs lietus, kā rezultātā daudzi, vismaz uz laiku, pameta dabas koncertzālē nule ieņemtās sēdvietas pludmales smiltīs, lai patvertos zem vēl miegā dusošo kafejnīcu pajumtēm.

Lietusgāzēm pierimstot, pasaulslaveno ērģelnieci, Hamburgas Elbas filharmonijas goda mākslinieci ar garu runu, kurā bija vēl pilnmiesīgāki un pārspīlētāki tēlainie izteiksmes līdzekļi nekā iepriekšējā rindkopā, pieteica populārais mūziķis, grupas “Instrumenti” līderis Jānis Šipkēvics. Koncerts varēja sākties.

Spāņu iekarotāji tuvojas jaunās pasaules krastam, skan ērģeles

Lai arī pasākums tika pieteikts kā “saullēkta koncerts”, jāteic, ka manāmais saulesgaismas trūkums virs jūras savilkušos mākoņu dēļ, piešķīra vareno ērģeļu skaņām vēl īpašāku noskaņu.

Interesantu šo pieredzi darīja arī tālumā jūrā iepeldējušais burukuģis, raisot īpatnējas asociācijas un radot iespaidu, ka Iveta Apkalna spēlē pavadījumu konkistadoru atceļošanai uz jaunās pasaules krastu.

Jāpiebilst, ka, atšķirībā no daudziem citiem nesenākiem publiskajiem pasākumiem, tostarp grupas “Carnival Youth” koncerta automašīnām slēgtajā Tērbatas ielā, šajā atnākušie ļoti cītīgi centās ievērot divu metru distanci, kas, ņemot vērā aktuālāko Covid-19 statistiku, droši vien joprojām ir uzskatāma par prātīgu ideju.

Latviešu ērģeļmūzikas zvaigzne

Iveta Apkalna ir viena no Eiropas aktīvākajām un pieprasītākajām ērģelniecēm. Viņas spēlē savienojas spožs koncertiskums, perfekta virtuozitāte un nevainojama stila izpratne.

Ivetai raksturīgais dzirkstošais dzīvesprieks un vienlaikus ļoti nopietnā attieksme pret darbu, rūpīgā attieksme pret detaļām un spēja uzburt vērienīgas interpretācijas ļauj karaliski pārvaldīt instrumentu, ko mēdz dēvēt par mūzikas instrumentu radības kroni.

Par savu īpašu misiju māksliniece uzskata ērģeļmūzikas ieskandināšanu ārpus baznīcu mūriem, propagandējot ērģeles kā lielisku koncertinstrumentu bez sakrālās funkcijas.