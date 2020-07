Septembrī klātienē notiks trešais Baltijas Kundalini jogas festivāls

"Protams, festivālā tiks ievērotas visi valstī noteiktie drošības pasākumi, kas saistīti ar COVID 19 izplatības ierobežošanu," uzsver viena no pasākuma organizatorēm Māra Majore, "Ievērosim distanci, mazgāsim rokas, rūpēsimies par higiēnu. Gribētāju piedalīties ir daudz, tāpēc iesakām pieteikties pēc iespējas savlaicīgāk, jo festivāla dalībnieku skaits ir ierobežots. Ļoti gaidām ģimenes ar bērniem – mēs nodrošināsim bērnu pieskatīšanu, taču, protams, priecāsimies par ikvienu jogot gribētāju!"

Festivāls norisināsies trīs dienas, tajā aicināti piedalīties gan dalībnieki, kas jau ir pazīstami ar Kundalini jogu, gan cilvēki, kuri labprāt paplašinātu savas pieredzes robežas, piedzīvojot kaut ko pavisam jaunu.

Festivāla organizatoru komanda ir starptautiska, tajā darbojas cilvēki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Zviedrijas. "Festivāla mērķis ir izaugt par Austrumeiropas Kundalini jogas festivālu, radot iespēju satikties, iepazīties un dalīties pieredzē jogas skolotājiem un jogas entuziastiem no šī reģiona," stāsta festivāla rīkotāji, "Francijā jau ilgstoši notiek Eiropas Kundalini jogas festivāls, tas tradicionāli ir ārkārtīgi plaši apmeklēts, jogotāji uz to brauc ne tikai no Eiropas, bet arī no citiem kontinentiem."

Festivālā nodarbības vadīs pieredzējuši Kundalini jogas pasniedzēji no visām trim Baltijas valstīm, ja situācija septembrī to atļaus – tas būs iespējams un droši, būs pasniedzēji arī no citām Eiropas valstīm. 2018. un 2019. gados Baltijas Kundalini jogas festivālā nodarbības vadīja skolotāji no Vācijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Krievijas, Lietuvas, Igaunijas un, protams, no Latvijas.

Kā iepriekš ziņojām, festivāla rīkotāji bija ieplānojuši pasākumu rīkot augusta sākumā, taču, saistībā ar visā pasaulē uzliesmojušo pandēmijas situāciju, pavasarī festivāla norise tika pārcelta uz tiešsaisti. Kā atzinuši daudzi iepriekšējo festivālu apmeklētāji, iespēja pabūt kopā ar daudziem līdzīgi domājošajiem, kā arī klātienē iepazīties ar pieredzējušiem Kundalini jogas skolotājiem, bija vieni no festivāla "maģijas", īpašās gaisotnes priekšnosacījumiem. Tāpēc, tikko kā radās iespēja, organizatori mainīja savu lēmumu, un festivāls arī šogad norisināsies klātienē.

Festivāla laikā notiks Kundalini jogas nodarbības, kas ietver dažādus fiziskos vingrinājumus, elpošanas vingrinājumus un meditācijas; naktī no sestdienas uz svētdienu visiem dalībniekiem būs iespēja piedalīties Gongu naktī, savukārt abos festivāla vakaros notiks īpaši koncerti.

"Daudziem šis ir ļoti nemierīgs, pārdzīvojumiem bagāts laiks," atzīst Māra Majore, "Gaidot festivālu, varu ieteikt kādu vienkāršu, bet ļoti efektīgu elpošanas vingrinājumu, kas palīdzēs būt fokusētākiem, pieņemt izsvērtākus lēmumus. Mūsu elpa nosaka to, kā jūtamies. Kurš gan nevēlas no rīta justies enerģijas pilns, savukārt vakarā mierpilns un viegli iemigt? Kad elpojam caur labo nāsi, tas mūs uzlādē, pamodina, aktivizē, kad elpojam caur kreiso nāsi, tas noņem trauksmi, nomierina, centrē un atslābina. Mans ieteikums ir šāds - pavērojiet elpu, dienā veltot tam dažas minūtes - 3 minūtes no rīta elpai caur labo nāsi, bet vakarā 3 minūtes elpai caur kreiso nāsi! Otru nāsi maigi aizspiediet ar īkšķi."

Uz festivālu iespējams ņemt līdzi savu ēdienu, vai arī iegādāties iespēju baudīt uz vietas gatavotu kvalitatīvu, siltu, veģetāru maltīti. Bērniem līdz 14 gadu vecumam ieeja festivālā ir bez maksas. Festivāla laikā naktsguļa būs iespējama vai nu pašu dalībnieku teltīs, vai arī nodarbību zālē, līdzi ņemot savu matraci.

