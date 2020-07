FOTO: šo “augļu karali” mūsu pusē spēj ieēst vien retais

Ačehas provincē Indonēzijā šobrīd sākti duriānu ražas novākšanas darbi. Šis auglis ir īpaša delikatese daudzās Āzijas valstīs, piemēram, Indonēzijā, Taizemē, Singapūrā un Malaizijā, kur cilvēki ir gatavi šķirties no salīdzinoši augstas maksas par gabaliņu šī eiropiešiem tik nesaprotamā augļa. Piemēram, kilograms duriāna Malaizijā pirms pandēmijas maksāja aptuveni 10 eiro, taču tagad cenas ir nokritušas.

Interesanti, ka jūnija beigās Vācijas zemē Bavārijā šī smakojošā augļa dēļ slimnīcā nonāca seši cilvēki, bet vēl vairāki tika evakuēti.

Notikuma vietā uz kādu pasta nodaļu steiguši policisti un ugunsdzēsēji, kuri reaģēja uz raizēm par bīstamu vielu. Uz vietas 12 pasta darbiniekiem tika sniegta medicīniskā palīdzība, jo viņi sūdzējās par nelabumu, bet seši cilvēki nonāca slimnīcā.

Kopumā policija evakuēja 60 cilvēkus, taču tikai vēlāk atklāja, ka savādās, gāzi atgādinošās smakas avots ir no Taizemes atsūtītais duriāns, kas bija adresēts kādam 50 gadus vecam vietējam vīrietim, kurš galu galā šo drauga sūtījumu arī saņēma.

Duriāna smaka ir tik specifiska un intensīva, ka to aizliegts ienest daudzās Āzijas viesnīcās un sabiedriskajā transportā. Turklāt evakuācija šī augļa dēļ piedzīvota arī iepriekš – pērn, saņemot ziņas par spēcīgu gāzes smaku, tika evakuēta Kanberas universitātes bibliotēka Austrālijā.

Duriānu nereti dēvē par augļu karali, bet viedoklis par to, ko atgādina tā garša, ļoti variē. Dažiem šķiet, ka tā krēmīgā tekstūra līdzinās siera kūkai ar mandeļu piegaršu, bet citi uzskata, ka duriāns garšo pēc nemazgātām kājām vai sapuvušiem sīpoliem.

To bieži vien savu eksotisko ceļojumu laikā cenšas nogaršot arī latviešu tūristi, taču viedoklis par to ir ļoti neviennozīmīgs ­ - kamēr daži to atzīst par ļoti gardu, lielākā daļa nesaprot, kā to vispār var ieēst.

