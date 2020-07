Pixabay.com

Vecāki, ņemiet vērā: jauniešu vidū kļūst populāra frāze, ar kuru viņi norāda uz pašnāvnieciskām domām

Frāze “I had pasta tonight” (“Es šodien ēdu pastu”) kļuvusi par atpazīšanas zīmi jauniešu vidū sociālajā vietnē TikTok. Jaunā paaudze šādi apzīmē to, ka viņus piemeklējušas depresīvas un pašnāvnieciskas domas. Šķietami nekaitīgais paziņojums par to, ka vakarā ēsti makaroni, kļuvis teju vai par palīdzības saucienu pēc atbalsta, vēstī ārvalstu mediji.