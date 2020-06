Skaistumkopšanas salons mājās. Skaistuma redaktores Unas Ulmes ieteikumi

Skaistumkopšanas salonā, veicot procedūru, speciālists allaž ievēros noteiktu kārtību, sākot ar ādas attīrīšanu, turpinot ar tonizēšanu, kam seko stimulējoša masāža un/vai dziļāka ādas atjaunošana ar kādu aparāttehnoloģiju, un beidzot ar spēcīgu mitrināšanu/barošanu. Lai arī šobrīd daudzām no mums kosmetologa apmeklējums nav pieejams, ādas kopšanu noteikti nevajadzētu atstāt novārtā. Izmantojot atbilstošus kosmētiskos līdzekļus un tā dēvētos skaistumkopšanas gadžetus, ļoti daudz ko varam izdarītas pašas.

Pastaigas skaistuma redaktore, blogere Una Ulme apkopojusi gan pašas pārbaudītas metodes, gan pasaulē atzītas tendences, kas ļaus mājās veikt salona cienīgu procedūru.

Skābju pīlings

Divas reizes gadā – pavasarī un rudenī – ādai ir nepieciešama dziļāka attīrīšana. Līdzekļi, kurus izmanto pīlinga procedūrās, palīdz sašķīdināt raga slāni, stimulējot tā nolobīšanos. Pīlings iedarbojas arī uz kolagēna sintēzes procesiem, un pēc šīs procedūras labāk uzsūcas kosmētikas sastāvā esošās aktīvās vielas.

Mājas apstākļos to vislabāk īstenot, izmantojot skābes saturošu kosmētiku. To iegādājoties, nevajadzētu uztraukties par to, ka kaut kas var noiet greizi, jo mājas lietošanai paredzētie līdzekļi ir saudzīgāki nekā salonu preparāti. Tiesa, jo augstāka būs skābju koncentrācija, jo izteiktāka būs kņudinoša vai viegli dedzinoša sajūta, taču tā ātri pāriet. Populārākās ir AHA skābes, kurām ir spēcīga pretnovecošanās iedarbība, kā arī BHA skābes, kas palīdzēs problemātiskai ādai. Skābes jālieto kursa veidā – aptuveni divas reizes nedēļā, atstājot uz ādas 5–10 minūtes un pēc tam noskalojot. Rezultātu var novērtēt aptuveni pēc mēneša – āda kļūst svaigāka, maigāka un gludāka, tonis vienmērīgāks, pigmenta plankumi – gaišāki.

Atceries! Lietojot skābes, nedrīkst sauļoties. Tāpēc, ejot ārā, jālieto līdzeklis ar SPF.

The Ordinary AHA 30% + BHA 2% pīlinga šķīdums.

Šī skābju kombinācija likvidē atmirušās šūnas ādas virsmā, attīra poras, mitrina, iedarbojas pret novecošanos un piešķir ādai starojumu. Maksā 7,49 EUR (30 ml), Douglas.

Ecooking Peeling Mask – pīlinga maska sejai.

Sastāvā esošās aktīvās skābes atbrīvo no atmirušajām ādas šūnām, kā arī kopā ar augu ekstraktiem un E vitamīnu stimulē ādas pašatjaunošanos. Maksā 38,99 EUR (50 ml), Douglas.

Filorga Oxygen – Peel mikropīlinga losjons.

Sešu AHA skābju kokteilis, nelielā 6% koncentrācijā, maigi attīra, mitrina, kā arī piesātina ādu ar skābekli, padarot to svaigu un mirdzošu. Piemērots ikdienas lietošanai. Maksā 29,99 EUR (10 ml), aptiekas.

Sejas masāža

Laba sejas masāža salonā uzlabo asinsriti un vielmaiņu, kā arī atbrīvo no saspringuma un palīdz izvadīt lieko šķidrumu. Pašai veikt pilnvērtīgu sejas masāžu ar rokām būs visai sarežģīti – tam nepieciešamas īpašas zināšanas. Taču šim mērķim vari izmantot dažādus skaistuma gadžetus, piemēram, masāžas rullīti. Šeit jāievēro tikai viens pamatprincips – masāža jāveic pa sejas masāžas līnijām (attēlā).

Ja ir problēmas ar limfas atteci un no rītiem novēro pietūkumu, iesaku izmēģināt masāžu ar vakuuma bankām. Tā nodrošina dziļāku ādas apasiņošanu, atjauno vājos kapilārus, samazina krunciņas un nostiprina sejas ovālu. Pieejamas arī vibro masāžas ierīces, kas stimulē asinsriti, atsvaidzina ādu un uzlabo kosmētisko līdzekļu uzsūkšanās spējas.

Kvarca masāžas rullis

Dabiskā akmens rullis ir patīkami vēss, un masāža ar to uzlabo ādas apasiņošanu, tonizē, uzlabo kosmētikas uzsūkšanos. Mazākā izmēra rullītis paredzēts acu zonas masāžai. No 10 EUR, Amazon.com

Vakuuma bankas

Dažādu izmēru vakuuma banku komplekts, kas izgatavotas no polivinilhlorīda un medicīniskā stikla. Lielākā izmēra bankas var izmantot arī ķermeņa pašmasāžai. Maksā 39,90 EUR, vacuum-therapy.eu/lv

Foreo IRIS™ acu zonas masāžas ierīce

Mainīgā T-Sonic™ tehnoloģija, kas apvieno uzsitienu kustības ar pulsācijām, nodrošina maigu acu zonas masāžu. Palīdz samazināt pietūkumu, tumšos lokus un krunciņas, kā arī uzlabo kosmētikas uzsūkšanos. Maksā 139 EUR, Douglas.

Padziļināta ādas atjaunošana

Ja finanses atļauj, skaistumkopšanas rituālus var papildināt ar jau nopietnākām ierīcēm, kuru sniegtais rezultāts var tikt pielīdzināts salona procedūrai. Tiesa, lai tādu sasniegtu, būs nepieciešams ilgāks laiks, jo loģiski, ka mājas lietošanas gadžetu jauda ir mazāka. Tomēr ilgtermiņā tas atmaksāsies, jo vari veikt neierobežotu skaitu procedūru sev vēlamā laikā, līdzās sejai parūpējoties arī par kakla zonu, dekoltē un rokām. Tā kā summa, kas būs jāiztērē, nav maza, rūpīgi izvērtē savas ādas vajadzības un iepazīsties ar iekārtas parametriem, zinātnisko pamatojumu, kā arī atsauksmēm. Nereti populāri gadžeti tiek atdarināti vai – vēl ļaunāk – viltoti. Tāpēc visdrošāk iekārtu pirkt vai nu paša ražotāja mājaslapā, vai pie uzticamiem izplatītājiem.

Sensica Sensilift Bronze

Inivatīva pretnovecošanās iekārta, kuras iedarbība balstās uz masāžas apvienošanu ar plaši pazīstamo radiofrekvences tehnoloģiju. Uzsildot audus līdz noteiktai temperatūrai, tiek stimulēta kolagēna sintēze. Rezultāts – stingrāka un elastīgāka āda. Paredzēts lietošanai reizi nedēļā, solot rezultātu pēc astoņām reizēm. Maksā 335 EUR, currentbody.com

Dr Dennis Gross DRx SpectraLite™ FaceWare maska

Šīs iekārtas princips ir LED gaismas terapija – sarkanā spektra gaisma stimulē kolagēna un elastīna sintēzi, bet zilā sniedz antibakteriālu efektu. Iekārta risina ādas apsārtuma problēmu, izlīdzina toni, samazina krunciņas un uzlabo sejas kontūras. Var lietot katru dienu 3 minūtes, un vērā ņemams efekts tiek solīts pēc 10 nedēļām. Maksā 490 EUR, cultbeauty.co.uk

Bamboolaser Light iekārta

Latvijā radīta iekārta, kas balstās uz sarkanās LED gaismas iedarbību. Uzlabo asinsriti, veicina ādas šūnu atjaunošanos, samazina ādas apsārtumu, paātrina kolagēna sintēzi un palīdz cīņā ar ādas fotonovecošanos. Procedūras ilgums – 10 minūtes, ieteicamais seansu biežums 3 reizes nedēļā, un rezultāts tiek solīts pēc 3 mēnešu lietošanas. Maksā 545 EUR, bamboolaser.com

Unas Ulmes personiskais viedoklis

Esmu izmēģinājusi dažādus gadžetus, no kuriem daļu esmu pārstājusi lietot, bet šo to esmu atstājusi savā skaistumkopšanas arsenālā. Visbiežāk izmantoju vakuuma masāžas bankas, lai atbrīvotos no tūskas un tonizētu sejas ādu. Šis ir ātrākais veids, kā sagatavoties pasākumam, netērējot laiku un naudu kosmetologa apmeklējumam. Ik pa laikam veicu masāžu ar mezo rullīti, kurā iestrādātas 540 mikro adatiņas.

Pēc tā lietošanas sejas kopšanas produkti sniedz daudz labāku efektu. Lietojot vienreizējās sejas maskas, pēc to uzklāšanas pamasēju seju ar kvarca masāžas rullīti, kas uzlabo produkta iedarbību. Šobrīd testēju arī LED ierīci un pēc mēneša lietošanas esmu novērojusi, ka sejas āda kļuvusi blīvāka un svaigāka. Tā kā gadi iet uz priekšu un novecošanās procesi liek par sevi manīt, nākotnē plānoju izmēģināt arī radiofrekvences iekārtu, jo salonos šī procedūra parasti sniedz labu rezultātu.



