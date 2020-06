Ilustratīvs foto. (Foto: unsplash.com)

Epilepsijas slimniece, kura bijusi atkarīga no "Coca - Cola" dzeršanas, iespējams, mirusi no pārmērīga kofeīna patēriņa

Tiek pieļauta iespējamība, ka Eimija Luīze Torpa (34) no Jaunzēlandes, kura bijusi atkarīga no “Cola-Cola” dzeršanas, mirusi no komplikācijām, kas saistītas ar pārmērīgu kofeīna patēriņu, ziņo New York Post.