Trešdienas pēcpusdienā publicētajā video redzamas vairākas sabiedrībā populāras sievietes, tostarp dziedātājas Olga Rajecka, Aminata, Samanta Tīna, Marta Grigale, Patrisha, politiķe Dana Reizniece-Ozola, akordeoniste Ksenija Sidorova, aktrise Dārta Daneviča, dūla Katrīna Puriņa-Liberte un citas.

Visas vienojušās kopīgā dziesmā - Džona Lenona "Imagine".

"Mēs visi šajā esam vienoti. Mēs esam sievietes. Tam ir nozīme. Mēs esam kopā. Mēs ticam cilvēcībai. Mēs ticam sievišķības, maiguma un sarunu spēkam. Mēs neatbalstām vardarbību, agresiju vai netaisnību. Mēs ticam vienlīdzībai, daudzveidībai un pieņemšanai. Katrai dzīvībai ir nozīme," teikts pie "Amoralle" publicētā video vietnē "Instagram".

Tā kā liela daļa sabiedrības šim video veltījusi kritiku, uzņēmums pēc 5 stundām to izdzēsis, bet pilnībā pazudis no sociālajiem tīkliem video tomēr nav.

Paldies Amoralle par skaisto un iedvesmojošo video https://t.co/GUz3IRnZiV Pievienošu to arī šim tvītam gadījumā, ja tas pazūd. Tādas dailes pazušana būtu tiešām sāpīgs zaudējums. pic.twitter.com/FZ4fmn0YO8 — Dirsā Līdējs (@dirsalidejs) June 3, 2020

Sociālajos tīklos šis Latvijas veļas un naktstērpu zīmola video izraisījis gana daudz diskusiju.

Amoralle iemieso tādu augstākās vidusšķiras sieviešu skatījumu uz dzīvi - staigā mežģīnēs, dzīvo laimīgs ignorancē, un sludini good vibes / I don't see colour. Tā ir prasme, kuru gadījies novērot starp cilvēkiem, kuriem bieži visa dzīve nodzīvota privilēģijas burbulī. — Alina Apine (@aliina_apine) June 3, 2020

Ok, vai ir kāda dāma LV, kurai Amoralle piedāvāja ierakstīt un kura atteicās? Lūdzu, viedā sieviete atsaucies! Esmu šokā par visām dāmām, kuras piekrita. — Nika (@NKristopane) June 3, 2020

realitāte <-------------------------------------> Amoralle — Inga Jerzjukova (@ingedenize) June 3, 2020

Manā rīcībā ir ekskluzīvas ziņas, ka Tramps redzēja Amoralle video un IZBEIDZA rasismu ASV. #LatvijaVar — Zanda (@Mojito41) June 3, 2020

Noskatījos Amoralles video līdz galam. Tagad prasās šņabja šots ar niknāko Spilvas pipargurķīti. — Helmuts Caune (@HelmutsCaune) June 3, 2020

Izgāju cauri ietāgoto sarakstam. Diezgan ironiski, ka dažām no viņām ir arī melnie kvadrāti profilos ielikti.

Vai nu cilvēki līdz galam nesaprot, par ko tieši iestājas, vai arī mēģina izpatikt visiem, īsti nedomājot līdzi. — Inese Ejugbo (@IneseEjugbo) June 3, 2020

"Twitter" lietotāja Sanita atgādina par neseno skandālu, kad modele un TV seja Māra Sleja paziņoja par sadarbības pārtraukšanu ar "Amoralle", jo uzņēmums modelēm neizmaksājot pienācīgu atalgojumu par skatēm.

Par aktuālo "Amoralles" cepienu - apšaubāmi loriņi un laika izvēle ir gaumes lieta. Bet visām influencerēm ir galīgi pie kājas, ka modeles publiski sūdzās par ekspluatēšanu skatēs par nenolīgtu darbu, normālu nemaksāšanu utt? "Imagine if there was fairness", &*^%&. — Sanita Jemberga (@jemberga) June 3, 2020

Viens no populārākajiem komentāriem, kas atstāts pie video "Instagram", vēsta: "Absolūta neiedziļināšanās problēmā un tāpēc daudzi šo uztver kā ņirgāšanos par esošo situāciju pasaulē. Vienīgā jēga šim video bija uzfrišināt zīmolu un katras šīs personas publisko tēlu. Ko Amoralle reāli dara, lai būtu iekļaujošs zīmols? Ražo nenormāli pārcenotas drēbes tikai viena izmēra slaidām sievietēm, spiežot uz sievišķību un kompleksiem, ka tu vari būt sieviete tikai caur seksapīlu, ķikināšanu, raudāšanu un samta peņuāriem? Kur ir šis equality jūsu zīmolā, kur nav ne citas rases, ne plus size modeles, ne kripatiņas no realitātes. Izkāpiet no sava rozā burbuļa beidzot."

"Sēžam mājās un dziedam dziesmiņu ar cerību dabūt "Instagram" naudiņu no skatījumiem, kamēr cilvēkus ik dienu nogalina uz ielas viņu ādas krāsas dēļ. Wow, "Amoralle", jūs nu gan tik ļoti woke. Izdzēsiet šo idiotismu, aizverat mutes un noziedojiet naudu cilvēkiem, kuri nevar atļauties sēdēt mājās un dziedāt," vēsta kāds cits komentārs.

Viena no video iesaistītajām personām - radio ētera personība Sanda Dejus norāda, ka viņa savu dziesmas rindiņu iedziedājusi jau aprīlī, kas liecina, ka visticamāk šis video bijis domāts kādam citam mērķim, nevis šobrīd ASV notiekošā kontekstā.

Slikts taimings publicēšanai. Es savu gabaliņu iedziedāju aprīļa sākumā un neko ļaunu nesaskatīju — Sanda Dejus (@Sandastante) June 3, 2020

Bet, patiesībā, tas Amoralles video paver vēl vienu lielu problēmu - mārketinga vadītāju vēlmi sava zīmola sejas piešūt klāt jebkādām savām aktivitātēm, ar šiem cilvēkiem (influenceriem) to nesaskaņojot, jo hei - viņi taču pēc noklusējuma ir manējie. — Ieva Strazdiņa (@ievastrazdinja) June 3, 2020

Pats uzņēmums gan diskusijās nav iesaistījies.

Jauns.lv jau ziņoja, ka ASV jau astoto dienu nerimstas protesti, kurus izsaukusi afroamerikāņa Džordža Floida nāve policijas aizturēšanas operācijas laikā, un otrdien Savienoto Valstu pilsētu ielās atkal izgājuši desmitiem tūkstošiem cilvēku.

