"Tā ir pļauka sejā Harijam" - Megana aizvainota par karaļnama attieksmi pret hercogieni Ketrīnu

"Megana sacīja, ka Kensingtonas pils nekad viņu neaizstāvēja, kad mediji viņu burtiski saplosīja. Tagad nedaudz negatīvi presē izsakās par Ketrīnu un karaļnams mazāk nekā 24 stundās atspēko pret viņu izteiktās pretenzijas," sacījis kāds Meganas draugs.

Pagājušajā nedēļā britu žurnāls "Tatler" publicēja stāstu par Ketrīnu. Tomēr Ketrīna un Viljams norādījuši, ka publikācija ar nosaukumu "Lieliskā Ketrīna" satur daudz neprecizitātes.

Kensingtonas pils nosūtījusi izdevumam oficiālu vēstuli, lai raksts tiktu izņemts no interneta vietnes. Tikmēr Megana draugiem norādījusi, ka laikā, kad par viņu rakstīti negatīvi raksti, karaļnams nav darījis pilnīgi neko, par spīti prinča Harija lūgumiem.

Tieši bezdarbība novedusi pie tā, ka Saseksas hercogi pametuši savus karaliskos pienākumus un pārcēlušies uz Losandželosu: "Tā ir pļauka sejā Harijam, jo viņš atkārtoti lūdza pārskatīt mediju politiku, taču bez rezultāta, kamēr Ketrīna acumirklī saņem nepieciešamo atbalstu. Megana paskaidroja, ka tas bijis viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc abi atvadījās no karaliskās dzīves. Atbalsta neesamība un necieņa pret sāpēm un ciešanām, ko pārcietusi Megana mediju dēļ. Megana saka, ka tā vietā, lai atbalstītu, viņai likts justies tā, it kā viņa lūgtu pārāk daudz, kamēr viss ko viņa vēlējās bija atbalsts."

"Tatler" publikācijā lasāmas arī vairākas anekdotes par Ketrīnu, kas jutusies nogurusi un pārstrādājusies pēc tam, kad Megana un princis Harijs atstāja karaļnamu. Kensingtonas pils ātri vien publicēja informāciju par to, ka izdevumā teiktais ir nepatiesība:

"Nav taisnība apgalvojumos, ka hercogiene jūtas pārņemta ar darbu un hercogs ir apsēsts ar Karolu Midltoni. Tas ir absurdi un nepareizi." Tikmēr Megana draugiem norādījusi, ka nebrīnās par Ketrīnas pārmetumiem savā virzienā:

"Megana sacīja, ka pēdējā ceļojumā uz Angliju, Ketrīna knapi pateikusi viņai divus vārdus. No visiem karaļnama cilvēkiem tieši Ketrīna bija tā, ar kuru Megana cerēja sadraudzēties, taču viņai netika dota šāda iespēja. Megana jutās sāpināta un vīlusies."

Megana uzskata, ka Ketrīna slepus viņu apskaudusi par to, ka viņa spēj pateikt to, ko domā un savu laimi virzīt par prioritāti: "Megana sacīja, ka Ketrīna var vainot tikai pati sevi tajā, ka nav spējusi novilkt stingras robežas."

