Atklājies, kam Elizabete II grib novēlēt visas savas dārglietas

Hercogiene Ketrīna cenšas karalieni iepriecināt it visā: ar savu nevainojamo garderobi, labdarības projektiem un biežām vizītēm pie Viņas Majestātes kopā ar bērniem Džordžu, Šarloti un Luisu.

Pateicoties abu sirsnīgajām attiecībām ir īpaši jūtams, ka tieši Ketrīna no karalienes izpelnās vislielāko labvēlību. Kembridžas hercogiene biežāk nekā citas karaļnama dāmas saņem pagodinājumu iziet sabiedrībā, rotājusies ar kādu no juvelierizstrādājumiem no Elizabetes II bagātīgās dārglietu kolekcijas.

Britu karaļnama dārglietu kolekcijā ir juvelierizstrādājumi, kas ir visa karaļnama īpašums, kā arī tādi, kas pieder tikai Elizabetei II. Runā, ka personīgo dārglietu karalienei esot pat ievērojami vairāk nekā „kopīgo” karaļnamam piederošo.

Pēc karalienes došanās mūžībā visas Kroņa dārglietas mantos princis Čārlzs un viņa sieva Kornvolas hercogiene Kamilla.

Nav noslēpums, ka Čārlza mātei Kamilla nekad nav īpaši patikusi. Kā apgalvo kāda karaļnamam pietuvināta persona, tieši šā iemesla dēļ Elizabete II jau laikus nolēmusi pasargāt savas dārglietas no netīkamās vedeklas, novēlot tās Ketrīnai.

„Viņas Majestāte bieži atļauj lietot savas personīgās dārglietas tieši Ketrīnai, nevis citām dāmām, kā arī uzsver, cik augstu vērtē mazdēla sievu un viņas lomu ģimenē. Nav šaubu, ka savu kolekciju viņa novēlēs ļoti apdomāti un tikai tam, kurš patiešām izceļas pārējo vidū,” apliecinājis vārdā nenosauktais informators.

