Mākslīgās asaras. Kāpēc un cik bieži lietot?

Asaru plēvīte atbild arī par pareizu staru laušanu un skaidru redzi. Tāpēc, ja asaras dažādu iemeslu dēļ tiek izdalītas nepietiekami vai to saturs ir ķīmiski nepilnvērtīgs, acs netiek pietiekami mitrināta un var rasties kairinājums un nepatīkamas sajūtas. Lai atbrīvotos no šīs sausuma un kairinājuma sajūtas, profilaktiski lieto mākslīgās asaras. Tie ir acu pilieni, kas pēc sava ķīmiskā satura ir ļoti līdzīgi asarām, – tie mitrina acis, pasargā no izžūšanas un samazina berzi starp radzeni un plakstiņiem.

Ja ir izteikts acu sausums, mākslīgās asaras visbiežāk iesaka lietot vismaz divas reizes dienā – no rīta un vakarā. Ja ir sūdzības arī dienas laikā, konsultējoties ar speciālistu, tās var lietot arī biežāk. Ja mākslīgās asaras jālieto bieži, labāk izvēlēties biezākas konsistences, piemēram, gelveida vai ziedi, jo tās ilgāk turas uz acs virsmas.

Zināšanai

■ Pirms mākslīgo asaru lietošanas konsultējies ar ārstu vai farmaceitu, lai piemeklētu pēc sastāva vispiemērotākās un dzīvesveidam visatbilstošākās.

■ Bieži mākslīgās asaras iesaka izmantot, ja tiek lietotas kontaktlēcas, taču ņem vērā, ka ne visām lēcām der visas mākslīgās asaras.

■ Ieteicams lietot tādas, kuru sastāvā nav konservanti, jo tie pēc savas būtības sausina un var veicināt alerģisku reakciju. Tomēr bez konservantiem produktam ir īsāks derīguma termiņš.

