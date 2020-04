Slēpt naudu no sava dzīvesbiedra - cik godīgi tas ir?

Attiecību eksperti uzskata, ka naudas slēpšanai no sava partnera parasti pamatā ir bailes, kas noteikti neliecina par veselīgām attiecībām. Ja tev slepus no sava partnera ir krājkonts, lieli naudas uzkrājumi (runa nav par krājkasīti sīknaudai), tas norāda par finanšu neuzticību savam partnerim. Taču tas nav nekas neparasts, kādas apdrošināšanas firmas veiktā aptauja liecina, ka 44% amerikāņiem ir naudas uzkrājumi, par kuriem partneris neko nezina.

Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki tā dara, ir finansiālā neatkarība, lai būtu neatkarīgs no dzīvesdrauga finansēm. Citi uztur šādu krājkontu savām interesēm, lai varētu tērēt naudu bez nosodījuma – ceļojumam ar draudzenēm vai jaunai makšķerei. Citu motivācija ir daudz skumjāka, viņi slepeni krāj naudu, jo neuzticas sava partnera spējām tikt galā ar finansēm. Citi jau saprot, ka attiecībām sekos šķiršanās, tāpēc sāk veidot iekrājumus jaunajai dzīvei.

Psihologi norāda, ka katrs iemesls, ka tiek slēpti uzkrājumi, norāda par problēmu attiecībās. Vai nu tā liecina par uzticēšanās trūkumu, bēgšanu no nosodījuma vai paša partnera. Papildu nauda vienmēr noderēs, taču - vai tā palīdz tavām attiecībām?

Tev var būt vairāki konti, krājkonts vai pilna atvilktne ar naudu. Problēma ir tajā, ka tu kaut ko (šoreiz naudu) no sava partnera slēp. Veselīgas attiecības ir tādas, kurā vari izrunāt visas problēmas, bažas, kā arī izteikt nepatiku un būt gatavs mainīties.

Ja attiecības ir būvētas uz kopēju uzticību un cieņu, tad vajadzības pēc slepeniem iekrājumiem nemaz nav, uzskata attiecību konsultanti.

Tomēr ir trīs brīži, kad pieļaujami tā rīkoties:

Ja tavs partneris ir vardarbīgs, un plāno no šīm attiecībām aizbēgt. Bieži vien emocionāli vai vardarbīgi partneri mēdz manipulēt ar saviem upuriem arī finansiāli. Tad, protams, tev nauda ir jāslēpj, jo citādi viņam var rasties aizdomas.

Ja jūti, ka drīz šķirsieties. Ja jūti, ka attiecības nopietni sāk šķobīties un šķiršanās ir neizbēgama, tad papildu nauda tavai jaunajai dzīvei noteikti būs nepieciešama. Kaut vai, lai pārvāktos un atrastu jaunu dzīvesvietu.

Tāpat pieļaujams, ja krāj naudu, lai sagādātu savam partnerim pārsteigumu. Ja plāno viņam dzimšanas dienā vai kāzu gada dienā iepriecināt ar kādu dārgu dāvanu, tam būs nepieciešami slepeni iekrājumi.

Ja neviens no šim trim nav tavs gadījums, padomā, kāpēc tev nepieciešams šāds slepens naudas uzkrājums? Ja tev šķiet, ka nevari uzticēties finansiālajai sistēmai, un tāpēc nepieciešami uzkrājumi “nebaltai dienai”, droši pasaki to savam partnerim. Viņš vai viņa varētu to saprast, pieņemt un varbūt galu galā, jūs sāksiet krāt kopīgā kontā.

