Sieviete ir pārliecināta, ka jau trīsarpus gadus iznēsā bērnu un apstiprina to ar ultrasonogrāfiju

Sāra dzīvo ASV ziemeļu pilsētā Fortkolinsā. 2016. gada jūlijā sieviete uzzināja, ka kļūs par māti, bet tā paša gada oktobrī mediķi sāka uztraukties. Līdz tam laikam auglim jau vajadzēja saklausīt sirdsdarbību, taču tas tā arī nenotika. Dīvaini, bet vēders turpināja augt. Holideja uzskata, ka cieš no „kripto grūtniecības” – grūtniecība, ko mūsdienu testēšanas metodes vienkārši nespēja konstatēt.



„Vecmāte uztraucās par to, ka man nav bijis spontānais aborts, un ieteica doties uz neatliekamās palīdzības nodaļu. Ārsti nespēja apstiprināt ne spontāno abortu, ne grūtniecību un vienkārši izrakstīja no slimnīcas,” stāsta Sāra Holideja.

Sāra publicējusi 2020.gadā uzņemtu ultrasonogrāfijas foto un ir pārliecināta, ka piedzīvo kripto grūtniecību. (Foto: Twitter)

Sieviete, mēģinot saprast, kas ar viņu notiek, uzmeklēja labdarības organizāciju, kas uzskata, ka Sāras grūtniecība norit ļoti lēni, tādēļ auglim vēl nav paspējusi izveidoties sirds. Savukārt ārsti uzskata, ka sievietei ir "fantoma grūtniecība". Ginekoloģe Enna Hendersone uzskata, ka dzemdēt veselīgu bērnu nav iespējams. Bet, piedzīvojot jau deviņus spontānos abortus, Holideja joprojām cer, ka abi ar vīru Kornelu drīzumā kļūs par vecākiem, vēsta "The Sun".



„Nevaru sagaidīt, kad satikšu savu bērnu. Es noteikti pastāstīšu viņam par visām nepatikšanām, ar kurām man nācās saskarties grūtniecības laikā,” optimistiska ir Sāra.