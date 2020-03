Daina Roze, kas ar repatriācijas reisu atgriezusies Latvijā. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

"Pirmo reizi sajutos, ka esmu valstij vajadzīga," par repatriācijas reisu uz Rīgu stāsta Daina

Pirms trim dienām no Amsterdamas uz Rīgu ar repatriācijas reisu atlidojusi Daina Roze, kura savu ceļu sākusi no Atlantas. Latvijas Televīzijas raidījumam "Panorāma" viņa norāda, ka lidojums no Atlantas uz Amsterdamu esot bijis kā "diena pret nakti", ja salīdzina ar reisu no Amsterdamas uz Rīgu.