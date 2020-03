Iesaka sociālā psiholoģe: 40 vienkāršas lietas, kurās smelties pozitīvas emocijas ikdienā

Sociālā psiholoģe vietnē www.psychologytoday.com raksta, ka daudzus cilvēkus nomāc ikdiena, tomēr rutīnā arī ir kaut kas tāds, kas var sniegt patiesu gandarījumu un prieku, ja vien iemācās novērtēt ikdienas mirkļu skaistumu. Viņa uzsver, ka prieks par ikdienišķiem mirkļiem mazina stresu un uzlabo psiholoģisko noturību. Sociālā psiholoģe piedāvā sarakstu ar lietām un darbībām, kurās meklēt prieku, vienlaikus atgādinot, ka katram ir jāmeklē savējie labsajūtas un gandarījuma avoti.

1. Kustību baudīšana. Un nav svarīgi, vai tā garāka pastaiga pēc darba, straujš kāpiens pa kāpnēm, dauzīšanās ar suni vai izstaipīšanās pēc pamošanās. Mēģini sajust sava ķermeņa spēku un muskuļu iespējas.

2. Ķermeniska kontakta veidošana ar mīļajiem. Apskauj bērnus, samīļo vecākus, noskūpsti mīļoto. Arī mājdzīvnieku paijāšana var sniegt lielu gandarījumu.



3. Komunikācija ar nepazīstamiem cilvēkiem. Vai esi kādreiz mēģinājis uzsmaidīt veikala pārdevējai, pretī sēdošam vilcienā vai citam vecākam skolas gaitenī? Dalīšanās smaidā, jokā, laipnība pret līdzcilvēkiem patiesībā ir spēcīgs pozitīvu emociju radītājs.



4. Tikšanās ar cilvēkiem, ar kuriem bijis kopīgs kāds dzīves posms – tālākizglītības kursi, nometne, dalība vienā pasākumā vai kādu laiku bijusi kopīga darbavieta. Atmiņas un kopīgi piedzīvotais noteikti stiprina sociālos kontaktus un piederības sajūtu.



5. Prieks par pavisam ikdienišķām darbībām, piemēram, aizkaru atvilkšanu, loga atvēršanu un svaigo gaisu, kas ieplūst telpā.



6. Laicīga datora izslēgšana. Atiešana no jebkādiem ekrāniem dod iespēju piedzīvot kontaktu ar citiem cilvēkiem un pasauli kopumā.



7. Prieks par nenokavētu autobusu vai rītu, kad izdevies dienai sagatavoties laikus un bez stresa.



8. Rutīnas novērtēšana. Ir taču lieliski, ka ārdurvju atslēgas atradi tieši tur, kur iepriekš tās noliki.



9. Gandarījums, ka kaut ko izdevies paveikt bez pārlieku lielām pūlēm. Citiem vārdiem sakot, gana labi.

10. Pirmie iemīļotā dzēriena malki.



11. Baudījums, cik labi strādā virtuves kombains vai veļasmašīna.

12. Gandarījums par iespējām jaunu izaicinājumu priekšā.



13. Mirklis pirms iemīļotās pārraides sākuma.



14. Kolēģu sapulcēšanās darba pārtraukumā ar gardu kafiju vai tēju krūzītēs.



15. Brīdis, kad bibliotēkā tiec pie grāmatas, ko esi gaidījis jau ilgāku laiku.



16. Brīdis, kad notīri sava datora ekrānu vai nomazgā savas istabas logus.



17. Sajūta, ka dzīva sākas it kā no jauna, bet patiesībā no mašīnas beidzot izvākti atkritumi un noslaucīts priekšējais panelis.



18. Atsauksmju baudīšana par savu labi padarīto darbu.



19. Tikšanās ar draugu kaut vai tikai uz stundu.



20. Iespēja veikalā iegādāties iemīļotu kārumu.



21. Jaunu lietu atklāšana – jauna mīļākā dziesma, jauna kultūras pieredze, jauns pastaigu maršruts.

22. Fotogrāfiju skatīšanās, atsaucot atmiņā priecīgus pagātnes notikumus.



23. Vīra vai sievas ikdienas paradumi, kas atklāj, cik labi tu viņu pazīsti.



24. Prieks par to, kā bērns izbauda ikdienišķas aktivitātes, piemēram, cik ļoti viņam patīk rotaļāties, neskatoties uz to, ka to dara katru dienu.



25. Kad atrisinās visas neskaidrības ar internetā veiktu pasūtījumu.



26. Mirklis, kad pamani – pavasaris ir klāt, jo zāle palikusi zaļāka.



27. Mīļa cilvēka balss klātienē vai pa tālruni.



28. Iespēja sēdēt saulainā vietā pie loga.



29. Darba uzdevumus, kas kādreiz šķitis grūts, bet pēkšņi kļuvis par ikdienišķu un salīdzinoši viegli veicamu uzdevumu.

30. Mīļlietas gan mājās, gan birojā, kas atgādina par jaukiem notikumiem un mīļiem cilvēkiem.



31. Atkritumu šķirošana.



32. Kāds darbs, kas izrādījies vieglāk paveicams, kā sākumā gaidīji.



33. Palīdzības lūgums, ko izrādās viegli īstenot.



34. Neērtās kleitas novilkšana dienas beigās.



35. Iespēja ierāpties gultā un gulēt, cik ilgi vien vēlies.



36. Tīru zobu sajūta pēc to tīrīšanas.



37. Sāta sajūta pēc ēšanas.



38. Domas par gardumu, ko varēsi apēst pārtraukumā starp lekcijām.



39. Lieliskā sajūta, uzklājot lūpu balzamu.



40. Relaksējošā sajūta, mazgājoties dušā.

