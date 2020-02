Traģēdija Olgas Rajeckas dzīvē - viņsaulē aizgājis tuvākais viņas ģimenes draugs

Olga Rajecka un Ināra Trēziņa ir labākās draudzenes jau ilgāk nekā 15 gadu, abas kopā gan izsmējušās līdz asarām, gan raudājušas, kad kādai bijis grūti. Kad 2014. gada vasarā Olga posās kāzām ar mīļoto vīrieti skaņu inženieri Ivo Bankavu, nebija divu domu – vedējiem noteikti jābūt tuvākajiem ģimenes draugiem Inārai un Valdim Trēziņiem.

2014. gada 31. jūlijā – Olga Rajecka un Ivo Bankavs gredzenus mija Igates Svētā Jāņa Kristītāja un Marijas Magdalēnas baznīcā, bet svinības rīkoja Igates pilī. Vedēji bija pāra tuvākie draugi Ināra un Valdis Trēziņi.

Bija paraugs citiem pāriem

Pērn Jāņos apritēja 37 gadi, kopš Trēziņi iepazinās un tika nosvinēta kāzu 35. gadadiena. Par Ināras un Valda ilgo un saskanīgo laulības dzīvi priecājās visi, kas pāri pazina. Kādā no Līgo koncertiem pirms pāris gadiem Olga draugiem publiski veltīja vienu no sava repertuāra skaistajām dziesmām kā dāvanu viņu iepazīšanās 35 gadadienā, un, kā atminas Ināra, par garo kopdzīves mūžu sajūsmā bijuši daudzi, tostarp mūziķu pāris Aija Andrejeva un Jānis Aišpurs, kuri Inārai tovakar atzinušies: „Ak Dievs, tik ilgi! Kā mēs tā gribētu!”

Nu Aija un Jānis, tāpat kā Olga ar vīru Ivo un daudzi, daudzi citi, bija kopā ar Ināru, kad Rīgas krematorijā notika atvadas no Valda – viņas mūžu mūžos lieliskā vīrieša, meitas Ingas un dēla Jāņa tēta, divgadīgā mazdēliņa Ernesta vectētiņa.

Pie zārka atvadu ceremonijā stāvēja studentu korporācijas godasardze, kas pēc tam ziedus, vainagus un pušķus aiznesa uz Brāļu kapiem un nolika pie Mātes Latvijas pieminekļa. „Valdis, kurš piedzima Sibīrijā, bija īsts dzimtenes patriots,” paskaidro Ināra. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Olgas dēļ kopā pat bēguši no policijas

„Ar Olgu mēs ar Valdi bijām pazīstami jau kādus desmit gadus pirms viņas kāzām ar Ivo. Olgai bijām blakus gan tad, kad viņai bija labi, gan – kad viņai nebija labi, gan pārejas periodā. Mēs vienmēr iesmējām: „Kas ir Olgas šoferis? Olgas šoferis ir Autopārvadātāju asociācijas Latvijas auto prezidents Valdis Trēziņš!” Olgai dzīvē bija tāds periods, kad viņai bija grūti, un mēs abi viņu tajā laikā stutējām un atbalstījām, cik vien spējām. Faktiski tajā laikā bijām pilnībā uzņēmušies šefību pār Olgu. Vezdami uz koncertiem, izbraukājām visu Latviju. Atceros, saspringtākie bija Jāņi, kad Valdim bija jāsēž pie stūres, mēs dragājām no vienas pilsētas uz otru, lai Olga pagūtu uzstāties visās vietās.

Spraiga reize bija, kad Jēkabpilī norisinājās Jāņu koncerta ieraksts; mēs braucām no Rēzeknes un reāli kavējām. Valdis brauca pa Jēkabpili, pat nezinu, par cik, bet „smagi” pārsniegdams atļauto braukšanas ātrumu. Mums pakaļ sāka dzīties policija. Beidzot nonācām līdz barjerai pie iekļūšanas koncerta norises vietā, mūs ielaida, bet policiju apsardze neielaida. Cilvēku bija tik daudz, puiši skrēja pa priekšu, šķirdami mums ceļu, lai varam izbraukt cauri un tikt līdz skatuvei. Mašīnā pārģērbāmies, es Olgai iedevu savu kleitu, jo koncerta kleitu viņa nevarēja mašīnā uzvilkt. Tas bija tāāāds piedzīvojums,” stāsta Ināra.

Līdz šim Ināra bija tā, kas allaž kā sadzīvē, tā skatuves gaitās apčubināja Olgu. Nu Olga atbalsta savu vedējmāti pēc vīra Valda pēkšņās došanās aizsaulē. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

„Es Olgu apčubināju, pošot koncertiem. Pati savām rokām esmu viņai gan veidojusi tērpus, gan kroņus. Un Valdis Olgai bija tikpat tuvs. Bijām viņas uzticamākie un tuvākie ģimenes draugi. Atceros, reiz Valdim teicu: „Man tā gribētos, lai Olgai blakus būtu kāds foršs vīrietis – kā tu esi man...” Un drīz tā arī notika – viņa sastapa savu brīnišķīgo Ivo, kurš turklāt ar Valdi bija piedzimuši vienā datumā – 5. februārī! Liktenīgi,” bilst dziedātājas draudzene.

Olga un Ināra Rajeckas kāzu dienā.

Jau tika plānotas vīru dubultās svinības

Pēdējā diena, ko pavadījām kopā, mūžam paliks atmiņā kā ļoti gaiša un priecīga. „Viss bija brīnišķīgi, viņš tikās, brauca pie manis darbā palīdzēt, bijām abi lieliskā noskaņojumā. Patiesībā daudz jauku brīžu piedzīvojām pēdējos mēnešos: sākot ar 18. novembra Labdarības balli Rīgas Latviešu biedrībā, izbaudījām skaistu vakaru Uzņēmēju gada ballē "Hanzas peronā", tad svinējām mājās Ziemassvētkus – gan ar ģimeni, gan draugiem, kuru vidū, protams, bija arī Olga ar vīru Ivo; Valdis, kā katru gadu, iejutās Salaveča tēlā. Bet 7. janvārī ciemojāmies pie Olgas un burvīgi nosvinējām viņas 58. dzimšanas dienu.

Tas tik bija vakars! Ļoti ņipri, ļoti skaisti, ļoti lustīgi, ar neskaitāmiem muzikāliem priekšnesumiem. Ciemiņu vidū bija Egils Vētra un Baiba Sipeniece-Gavare. Egils vienmēr nāk ar akordeonu, un, tā kā Egils un Baiba dzied vienā korī, abi ir tik lieliski sastrādājušies un sadziedājušies, ka mēs visi pārējie vienkārši pievienojāmies – dziedādami un dejodami. Tā bija pēdējā reize, kad redzēju Valdi no sirds priecājamies... Braucot mājās, runājāmies, cik gan forša šī ballīte bija. Visi ciemiņi kopā Olgai uzdāvinājām baļļu, un, lai gan bija doma tajā pašā vakarā visiem kopā to arī izmēģināt un iesildīt, atmosfēra bija tik forša, ka uz to baļļu neviens tā arī neaizgāja,” atminas Ināra.

Nākamā kopāsanākšana bija iecerēta pavisam drīz – 5. februārī, kad abu draudzeņu vīriem – Valdim un Ivo – tiktu rīkota dubultā dzimšanas dienas ballīte. Diemžēl Valdis savus šūpuļsvētkus nesagaidīja, dodamies mūžībā pusotru nedēļu pirms gaidāmās jubilejas.

Ināra un Valdis Trēziņi 2019. gada decembrī Latvijas Uzņēmēju gada ballē "Hanzas peronā".

„Tieši tajā liktenīgajā ceturtdienā Valdi aicināja kļūt par Autopārvadātāju asociācijas prezidentu. It kā laba vēsts. Mēs ļoti daudz par to runājām. Viņš tā arī nepateica ne jā, ne nē, bet katrā ziņā tā saruna, šis uzaicinājums viņam patika. Nekādu satraukumu par to viņš vismaz uz āru neizrādīja. Valdis nebija slims, mēs vispār abi nekad neesam bijuši nekādi slimotāji... Tovakar biju izbraukusi uz veikalu, tas burtiski bija desmit minūšu brauciens, un tieši tajā laikā, celdamies no krēsla, Valdis nokrita bez dzīvības pazīmēm, turklāt tas notika mūsu meitas klātbūtnē. Reanimācijā 40 minūtes mēģināja viņu „restartēt”, bet veltīgi. Mediķi konstatēja klīnisko nāvi,” nopūšas Ināra, kuru tagad, smagajā dzīves brīdī, atbalsta gan bērni, gan tuvinieki, gan, protams, arī draugi, tostarp Olga Rajecka un Ivo Bankavs.

„Olgai uzrakstīju īsziņu, nebiju spējīga to pateikt mutiski. Viņai tovakar bija trīs koncertizrādes "Lubāns un Rāzna"... Vēsts par Valda nāvi viņu satrieca. Tas bija šoks, kā mums visiem. Pirmajā koncertā viņa vispār nevarēja padziedāt... Kā Olga man stāstīja: „Es atbraucu „nekāda”, es nerunāju, es vispār nebiju Olga, un citiem cilvēkiem bija ļoti grūti to saprast.” Dziedātājs Dainis Skutelis, ar ko kopā Olga dzied šajos koncertos, bija malacis, viņš turēja Olgu visu laiku cieši klāt, viņš viņu reāli noturēja. Un, jā, Olga tagad man ir ļoti nozīmīgs atbalsts, pārvarot šo triecienu,” pateicībā teic Ināra.

