Laura Grēviņa nolēmusi samazināt tēriņus pārtikai

Sākot ar šodienu pievienojos kustībai #taupītIrStilīgi ! 🙌🏻 Jautāsi, kāpēc, un kāpēc redzi šos produktus uz mana galda? Šie ir produkti, ko arī mēs mēdzam izvēlēties savām ģimenes maltītēm ikdienā vai svētkos. 🥳 @maxima.lv šobrīd turpina pārtikas un saimniecības preču cenu samazināšanu ilgtermiņā līdz pat 50 % - tostarp arī augstas kvalitātes produktiem un delikatesēm, piemēram, prosciutto, Tukuma Piens eko līnijas produktiem, riekstiem u.c. Tik ievērojams cenu samazinājums būtiski ļauj ikdienā ietaupīt līdzekļus,vienlaikus turpinot gatavot tikpat kvalitatīvu ēdienu visai ģimenei. 🙏 Kustības #taupītIrStilīgi ietvaros es šajā Instagram kontā ik pa laikam dalīšos ar receptēm, kas tapušas no Maxima XXX veikalos pieejamiem produktiem, ko vari atpazīt pēc "sirsnīgas izvēles" atzīmes veikalos, tādējādi parādot, ka garšīgs un interesants ēdiens var būt arī ģimenes budžetam draudzīgs. Gatavojot un plānojot maltītes, dalīšos arī ar to, kādu summu, pateicoties "sirsnīgām izvēlēm", galu galā būs izdevies ietaupīt. 👌🏻 Vairākkārt jau esmu pārliecinājusies, ka, gudrāk izvēloties produktus, ietaupījums lielākā laika nogrieznī var būt diezgan ievērojams! 🙏 Vienmēr jau var atrast, kur ietaupītos līdzekļus iztērēt, bet es vienmēr, arī šoreiz, vēlētos tos izmantot plānojot nākamo ceļojumu ģimenei, jo, manuprāt, ceļošana ir labākais, kur ieguldīt 🌏 Kā Tu domā? Vai tomēr ir kas cits, svarīgāks, kur novirzīt līdzekļus reizēs, kad izdodas ietaupīt? 💰 #sadarbība #maximalatvija