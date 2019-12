13 jautājumi, kurus vērts uzdot savam bijušajam

Psihologs Džošua Klepovs (Joshua Klapow) ir pārliecināts, ka šie neatbildētie jautājumi mūs kavē pa īstam izbeigt bijušās attiecības un sākt jaunu dzīves posmu. "Ja vēlies attiecībās pielikt punktu, tev ir jāsaņem atbildes uz saviem jautājumiem. Ir ļoti svarīgi, lai šķiršanās gadījumā jūs skaidri saprastu šīs situācijas cēloņus. Jo īpaši, ja šķiršanās nebija jūsu iniciatīva," saka psihologs.

Domas par to, kas ir noticis, nebeidz tev riņķot galvā. Tu ņem rokās telefonu un raksti viņam ziņu. Tikai - ko lai pajautā, kā lai sāk šo grūto sarunu? Vai arī varbūt jūs abi jau esat pieņēmuši lēmumu šķirties, bet joprojām dzīvojat zem viena jumta? Iespējams, arī pēc šķiršanās jūs abus visu mūžu saistīs bērni, tāpēc kontaktēties ar bijušo partneri tāpat vajadzēs - vēlies tu to vai ne.

Psihologs piedāvā 13 jautājumus, kurus vari viņam uzdot.

Kuri no šiem jautājumiem atbilst tavai situācijai, atkarīgs no jūsu abu attiecībām un dzīves posma, kurā esat patlaban. Svarīgākais, lai šī saruna neizvērstos par vēl vienu attiecību drāmu. Centies saglabāt mieru un sadzirdēt, ko viņš saka. Un pieņemt to. Nav vērts censties viņu atgūt - tas vai nu notiks pats no sevis, vai arī tāpat nenotiks. Tagad tavs mērķis ir vienkārši saprast, kāpēc ir noticis tieši tā.

1. Vai vari man atklāti pateikt, kas, tavuprāt, starp mums notika?

2. Ko tu sagaidi no manis, kad mēs abi vairs nebūsim kopā?

3. Vai, runājot par mūsu šķiršanos, tu jūties komfortabli - vai arī tev vajag vairāk laika, lai aptvertu šo situāciju?

4. Kādas labas lietas tu ieguvi no šīm attiecībām?

5. Kā tev šķiet, vai pēc šķiršanās mums izdosies saglabāt draudzīgas attiecības?

6. Ko tu saprati, pateicoties šīm attiecībām?

7. Joprojām ir dažas lietas un jautājumi, kuri man nedod mieru. Gribētu tos ar tevi pārrunāt. Vai tu piekristu ar mani satikties un par to parunāt?

8. Vai ir kaut kas, ko tu gribētu man pateikt?

9. Kā tu jūties šajā laikā?

10. Vai mūsu attiecībās tu juti, ka esi man svarīgs?

11. Kādās attiecībās tu redzi sevi nākotnē?

12. Kā tev šķiet, kāpēc mūsu attiecības beidzās?

13. Vai mūsu starpā, tavuprāt, viss varēja notikt arī citādi?

Saistītās ziņas Reāls stāsts par vīrieti, kurš dzīvo ar divām sievietēm. Citiem viņu attiecības skauž Trauksmes signāls attiecībās: uzmanies, ja vīrietis tev saka šīs 3 frāzes 32 gadus vecas māmiņas stāsts: "Satiku savu sapņu vīrieti, taču meita tagad mani neieredz"