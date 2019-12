Ja tevi kaut kas neapmierina, neklusē! Dienas horoskops visām zīmēm 10. decembrim

AUNS

Uz pārgalvīgiem tēriņiem tevi var pamudināt neliels finansiāli izdevīgs biznesa darījums vai necerēti atgūts parāds. Gan apstākļi, gan paša apņēmība palīdzēs uzlabot dzīvi mājās, sakārtot attiecības ar tuvākiem un tālākiem radiem.

VĒRSIS

Ja tevi kaut kas neapmierina vai satrauc, neklusē! Pieklājības robežās šodien sapratīs un piedos pat nedaudz rupju dusmu izvirdumu. Tomēr lielākos spēkus velti materiālā stāvokļa uzlabošanai. Privātās dzīves kārtošanu atliec uz citu dienu.

DVĪŅI

Nelaid garām izdevīgu biznesa darījumu vai iespēju iesaistīties finansiāli izdevīgā projektā. Taču simpātiju iekarošanai tas nederēs. Būdams ļoti darbīgs, to cerēsi sagaidīt arī no apkārtējiem. Notikumi risināsies strauji, rezultāti var būt negaidīti.

VĒZIS

Iespējamas dažādas atklāsmes, bet tikpat labi arī vilšanās. Lai izvairītos no tām un strīdiem, nekļūsti pārlieku prasīgs. Ja rodas sajūta, ka no tevis prasa pārāk lielu pašatdevi, steidzies izrādīt neapmierinātību. Neklusē, taču izvairies no strīdiem un konfliktsituācijām.

LAUVA

Šodien – īpaši rīta pusē - nepieļauj, ka kritika no malas novērš uzmanību no galvenā darāmā. Jo pārliecinātāks būsi, jo vieglāk būs saprast, ko vēlies, un veltīt visas pūles, lai sasniegtu iecerēto. Nezaudē kontroli pār finanšu situāciju.

JAUNAVA

Piedomā, kur un kā tu tērē naudu – tas īpaši attiecas uz zīmes sievietēm. Domstarpības viegli var pārvērsties ilgstošos konfliktos. Vakarā, ja vien tev nav citu svarīgāku pienākumu, ar pilnu krūti baudi dzīvi.

SVARI

Tiecies pēc kaut kā cēla un skaista, esi atvērts pārmaiņām un jauniem iespaidiem. Nelaid garām iespēju īstenot to, kas līdz šim šķita neiespējams, piemēram, organizēt kādu sabiedriski nozīmīgu pasākumu.

SKORPIONS

Vērts uzlabot attiecības ar attālākiem radiniekiem. Esi patstāvīgāks un noteiktāks, skaidri apzinies savu mērķi. Var gadīties, ka tevi nepamatoti apvaino vai aprunā. To būs grūti saprast un pieņemt. Pieaugs nepieciešamība pēc vienatnes un garīgiem meklējumiem.

STRĒLNIEKS

Plāno aktivitātes tā, lai tu pēc iespējas mazāk būtu atkarīgs no citu lēmumiem un viedokļiem. Tas ļaus norobežoties no apkārtējiem, iedziļināties filozofiskos, garīgos jautājumos. Pievakarē piesātinātāka var kļūt sabiedriskā dzīve – priecēs gan lietišķas, gan draudzīgas tikšanās.

MEŽĀZIS

Esot saskaņā ar apkārtējiem, būs daudz vienkāršāk īstenot iecerēto. Tavas idejas gūs atsaucību, uzradīsies cilvēki, kas palīdzēs tās īstenot, toties neliels sajukums var iestāties personīgajā dzīvē. Viegli vari aizklīst fantāzijās un iedomās.

ŪDENSVĪRS

Diena kā radīta tam, lai apkārtējos informētu, ja objektīvi esi ar kaut ko nemierā. Strukturēts protests un iebildumi šodien sasniegts dzirdīgas ausis - turklāt kā mājās, tā arī darbā. Rīta pusē spraigas emocijas var sagādāt kāds pēkšņs misēklis.

ZIVIS

Ja šodien nolem risināt mīlas attiecības, bruņojies ar spēcīgiem argumentiem un pacietību. Daudz kas no labi plānotā šodien var piedzīvot neizdošanos, taču šķietamu - jo vēlāk izrādīsies, ka tas, kā notika, bija tieši uz labu. Gaiša diena labiem cilvēkiem.