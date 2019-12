36 gadus vecā dziedātāja nolēma labot situāciju un savā "Instagram" profilā ievietoja "karstu" selfiju. Sedokova pie spoguļa ieņēmusi pavedinošu pozu un pavērusi halātu, lai parādītu apakšveļu. Šo fotogrāfiju Anna papildinājusi ar koķetīgu parakstu: "Viss, ko es vēlos Ziemassvētkos, - tas esi tu."

Ukraiņu dziedātāja un Timma nenogurst sociālajos tīklos izrādīt viens otram mīlestības apliecinājumus. Sedokova, kuras dēļ basketbolists pameta sievu un bērnu, neskopojas ar siltiem vārdiem: "Tu esi cilvēks, kurš mani padarīja labāku. Tu esi mans gaiss, ko elpoju un mans lepnums. Es vienmēr esmu līdzās. Tu esi mans citplanētietis."



Mākslinieci novērtē ne tikai Timma, kurš komentārā zem fotogrāfijas atstājis emocijzīmi persika izskatā, bet arī visi viņas fani. Dziedātāja par šo fotogrāfiju saņēmusi vairāk nekā 175 tūkstošus laiku un daudzus komplimentus par viņas greznajām formām. Fani atzīmēja, ka trīs bērnu māmiņa izskatās gluži kā meitene. Tomēr daži šo atklāto fotogrāfiju uzskata par dziedātājas slēpto kompleksu izpausmi.

Kijevā dzimusī Sedokova pēc dalības populārajā grupā "VIA Gra" veiksmīgi attīstījusi solokarjeru un pievērsusies arī aktrises arodam. (Foto: Instagram)

“Vou, es arī gribu šādu figūru, it īpaši augšējo daļu,” komentē maltseva_orilife.



“Un tā ir trīs bērnu māmiņa,” izsakās fomkin_172.



“Tu esi kā meitene. Kāds ir tavs noslēpums?” jautā oxotnica6128.



“Protams, ka skaisti, bet rodas sajūta, ka Annai ir kompleksi,” kritisks ir ok_5091.



Kā jau ziņots, krievu mediji vēsta, ka Sedokovas jaunais mīļotais - latviešu basketbolists Jānis Timma - kļuvis par brīvu vīrieti, jo esot šķīris laulību ar sievu Sanu. Par Timmas ģimenes stāvokļa izmaiņām laikrakstam "Komsomoļskaja Pravda" pavēstījis Sedokovas sabiedrisko attiecību pārstāvis: "Ne Jānis, ne Anna šobrīd nav oficiālās attiecībās. Pāris strādā, mīl viens otru un veido stipras attiecību saites. Jāņa šķiršanās norisinājās Rīgā, viss notika mierīgi un pēc abpusējas vienošanās." Jāņa un Sanas laulībā pērnvasara dzima dēls Kristians.

Sedokova un Timma nenogurst sociālajos tīklos izrādīt viens otram mīlestības apliecinājumus. (Foto: Instagram)

Kijevā dzimusī Sedokova ir viena no populārās grupas "VIA Gra" „zelta sastāva”. Pēcāk veiksmīgi attīstījusi solokarjeru, pievērsusies arī aktrises arodam, vada TV un radio raidījumus. Savulaik viņa bijusi arī precējusies. Nepilnus divus gadus ar pazīstamo baltkrievu futbolistu Valentīnu Beļkeviču, kura dēļ aizgāja no grupas "VIA Gra". Kad Anna uzzināja, ka Valentīns viņu krāpis, laulībai pienāca beigas.

No šīs laulības Annai ir 14 gadu veca meita Alina. Par otro Annas vīru kļuva uzņēmējs Maksims Čerņavskis – šī laulība ilga divus gadus, bet tad Sedokova, uzzinājusi par vīra dēku ar citu "VIA Gra" dalībnieci, pavēstīja par šķiršanos. Arī Čerņavskim dziedātāja ir dāvājusi meitu – Monika tagad ir astoņus gadus veca. Savukārt 2017. gada aprīlī Sedokova pasaulē laida dēlu Hektoru, kura tēvs ir uzņēmējs Artjoms Komarovs, ar kuru Anna pašķīrās drīz pēc dzemdībām.