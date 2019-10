Ideāla diena otrajam (nevis pirmajam!) randiņam: horoskops visām zīmēm šodienai, 31. oktobrim

AUNS

Izdarot svarīgu izvēli, esi modrs – kāds var mēģināt tevi piekukuļot vai piebarot ar nepiepildāmām ilūzijām. Neļauj sevi iekārdināt ar dāsniem solījumiem un rožainām nākotnes vīzijām. Naudas lietās esi rūpīgs un tālredzīgs.

VĒRSIS

Šodien iepērkoties neskopojies, nekļūsti sīkumains – atceries, kas lēti pērk, dārgi maksā! Koncentrējies uz pēc iespējas ātrāku problēmu risinājumu. Laulātā drauga pārlieku emocionālā reakcija uz taviem priekšlikumiem var izprovocēt ne vienu vien strīdu.

DVĪŅI

Konfliktsituācijas kā darbā, tā mājās risini radoši, uzklausi arī citu viedokli. Ņem vērā – iespītēšanās un nepiekāpība attiecībām par labu nenāks. Vakarpusē atrast kopīgu valodu ar citādi domājošajiem būs vieglāk. Katrs uzmanības apliecinājums priecēs un cels pašapziņu.

VĒZIS

Saskarsmē ar apkārtējiem centies iztikt bez provokācijām. Atbildes reakcija var būt tikpat tieša un nesaudzīga kā tavi izteikumi. Lai to nogludinātu, «nestreb karstu», mierīgs vārds un maigs glāsts izdarīs vairāk.

LAUVA

Šī ir izcili piemērota diena, lai vēlreiz satiktu nesen iepazītu patīkamu cilvēku, potenciālo partneri. Iesaistoties diskusijā ar autoritatīvu oponentu, esi korekts. Dienas vidū situācija kļūs prognozējamāka, būs vieglāk vienoties par kopīgu rīcību.

JAUNAVA

Situācijās, kurām nepieciešama saprotoša, individuāla pieeja, izvairies no vispārīgiem secinājumiem. Pret rotaļīgu flirtu izturies kā pret īslaicīgu parādību, lai arī tas kutinās nervus un raisīs domas par patiesu iemīlēšnaos. Vakarā būs grūti pieņemt konkrētus lēmumus.

SVARI

Jo lielākas būs izvēles iespējas, jo grūtāk būs saglabāt reālistisku skatu uz notiekošo. Pielāgošanās prasīs laiku un pacietību. Vilcināšanās visu tikai vēl vairāk sarežģīs. Esi uzmanīgs attiecībās ar tuviem cilvēkiem, šodien tieši attiecības ir fokusā!

SKORPIONS

Neuzspied viņiem savu viedokli, vairies no strīdīgām situācijām. Esi racionāls – skaitļo un rēķini, tā tu atradīsi risinājumu. Attiecībās ar tuviniekiem centies neielaist šaubas un neuzticību. Neļauj pa ausu galam dzirdētām baumām sabojāt kopīgus plānus.

STRĒLNIEKS

Vairāk laika atvēli saimnieciskiem darbiem, pārdomā tēriņus, meklē risinājumus finansiālajā jomā. Dienas pirmajā pusē būs jāpadomā par to, kā saglabāt labas lietišķās attiecības, nevienam neizdabājot un nezaudējot savu neatkarību.

MEŽĀZIS

Pateicoties nesavtīgumam un apņēmībai, tev izdosies atjaunot gan zudušus sakarus, gan iegūt jaunus paziņas. Pārskati savu pienākumu sarakstu un no nepatīkamākajiem uzdevumiem centies pēc iespējas drīzāk atbrīvoties. Mīlestībai zaļā gaisma!

ŪDENSVĪRS

Izmaiņas attiecībās ar tuviem cilvēkiem vērtē piesardzīgi, un var gadīties, ka tas, kas pirmajā brīdī sagādā prieku, vēlāk var kļūt par apgrūtinājumu. Lai saglabātu iekšējo harmoniju, labāk pievērsies praktiskām jomām.

ZIVIS

Apceri biznesa plānus, taču ar to īstenošanu vēl nesteidzies. Vērtīgas idejas var piedāvāt radi, kaimiņi vai uz nejauši satikti paziņas. Kāds no paziņām pēkšņi var izrādīties “tas īstais”, kas sen jau gaidīts, tāpēc jau no paša rīta parūpējies par savu vislabāko izskatu.