Ātrs risinājums var dārgi izmaksāt. Horoskops visām zodiaka zīmēm trešdienai, 9. oktobrim

AUNS

Ievēro precizitāti naudas lietās, seko līdzi rēķiniem un maksājumiem. Nelolo ilūzijas, ka, paņemot kredītu, naudas problēmas atrisināsies, ātrs risinājums vēlāk var dārgi izmaksāt.

VĒRSIS

Risinot lietišķus jautājumus, pārjautā, precizē, jo tur, kur būs palicis kaut kas neskaidrs, viegli var rasties muļķīgi pārpratumi. Iespējamas strīdīgas situācijas biznesā.

DVĪŅI

Dedzīga pārliecināšana un pierunāšana nemainīs skeptiķu viedokli. Ja negribi pirms laika atklāt savus nodomus, neizpaud tos nevienam.

VĒZIS

Saprotot to, ka esi tālu no ideālām attiecībām, neuztraucies, nenervozē, stress var izraisīt veselības traucējumus. Veiksme būs atkarīga no garastāvokļa.

LAUVA

Pirms kādam pārmet, izskaiti līdz desmit. Neesi sīkumains un kašķīgs, koncentrējies darbam, nevis skaties, ko dara citi. Laba diena, lai parūpētos par savu veselību.

JAUNAVA

Lai attiecībās ar partneriem panāktu kompromisu un tiktu pie vēlamā rezultāta, ar vēlmi sadarboties vien būs par maz. Ieklausies, ko tev saka un neatkāpies grūtību priekšā.

SVARI

Var nākties novērst pēkšņi atklājušos trūkumus un nepilnības darbā vai vēlreiz sniegt paskaidrojumus par kādu senu atgadījumu. Ja piekrīti sadarboties, spēlē pēc noteikumiem!

SKORPIONS

Kamēr neesi ticis skaidrībā ar sevi, uz lielām pārmaiņām neceri. Ģimenē vajadzēs taisnoties, maldīties pa diplomātijas labirintiem, lai panāktu, ka tuvinieki ar sapratni izturas pret tavām vēlmēm.

STRĒLNIEKS

Apsver katru soli, ko grasies spert, izvairies no kļūdainiem lēmumiem. Attaisnosies kāda senāk izstrādāta taktika. Sastaptie cilvēki spēs tev palīdzēt.

MEŽĀZIS

Saudzē veselību, nepārpūlies un nepārstrādājies, nedomā par neveiksmēm. Ir blakus labi cilvēki – priecājies, nav blakus neviena – atpūties, pārdomā dzīvi.

ŪDENSVĪRS

Brīžiem kļūsi kaprīzs un pat nesavaldīgs. Izlādējoties atbrīvosies no spriedzes. Dusmas ātri uznāks un tikpat ātri pāries. Ja blakus būs saprotoši cilvēki, atgūt emocionālo līdzsvaru būs vieglāk.

ZIVIS

Lai izvairītos no domstarpībām ar tuviniekiem, neprasi no viņiem maksimālu precizitāti. Vienkārši nomierinies. Arī tev ne vienmēr izdodas izpildīt prasīto.