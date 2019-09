Prasmes, ar kurām mazulis piedzimst. Kā tās attīstīt?

Tauste attīstās jau mammas vēderā

Liene Grigāne uzsver, ka nevar izprast to, kuru nepazīst. Tāpēc veltiet nesteidzīgu laiku, lai iepazītu un redzētu, cik jūsu bērniņš ir spējīgs. Pirmā mazulim attīstās tauste. Piedzimstot ar tās palīdzību mazulis iegūst informāciju par apkārtējo pasauli – spēj atšķirt dažādus objektus pēc formas, tekstūras, temperatūras utt. Pieskārieni ir arī veids, kā iepazīt savu mammu un tēti.

Dzirdes atmiņa veidojas no 28. grūtniecības nedēļas

No 24. līdz 28. grūtniecības nedēļai mazulim jau ir pilnībā nobriedusi dzirde un no šī brīža viņš sāk reaģēt uz skaņām. Iespējams, dziesmiņa, ko dziedāsi mazulim vēl puncī esot, būs viņa mīļākā dziesma pēc piedzimšanas. Dziedāšana uzlabo saikni ar bērnu – viņi ir daudz mierīgāki un vieglāk nomierināmi.

Tikko dzimis bērniņš, vadoties arī pēc smaržas, meklē un atrod krūti

Jau no 29. grūtniecības nedēļas mazulim novērota reakcija uz smaržu. Dūla un zīdīšanas konsultante Liene Grigāne uzsver, ka mazuļi nomierinās, ja blakus novieto apģērbu, kas smaržo pēc viņu mammas.

Uzreiz pēc dzemdībām redze ir pietiekami laba, lai varētu saskatīt savu mammu un tēti

Attālums, kādā bērns redz uzreiz pēc piedzimšanas, ir apmēram 25 cm – tieši tik daudz, lai mazulīši varētu mūs redzēt, kamēr ir mums uz rokām un pie krūts. Tikko dzimis mazulis spēj atdarināt sejas izteiksmes un žestus. Viņi mācās rūpīgi vērojot un atdarinot un pat spēj atpazīt sejas, piemēram, savu mammu un tēti.

Jaundzimušie ar mums runā caur savu ķermeņa valodu un raudāšanu

Liene Grigāne uzsver, ka piedzimstot bērns, protams, nerunās, bet ir ļoti būtiski, ka mēs veltām laiku bērniņa vērošanai. Jo kā gan citādi mēs spēsim viņu iepazīt?

Tikko dzimušiem bērniņiem piemīt iedzimtie refleksi

Tās ir neapzinātas kustības, piemēram, rāpošanas, tveršanas, krūts meklēšanas, zīšanas reflekss u.c. Šo refleksu rezultātā bērniņš, novietots uz māmiņas vēdera, pats varētu nokļūt un atrast mammas krūti. Tuvāko nedēļu laikā refleksus pakāpeniski nomaina apzinātas kustības.

Kā palīdzēt savam bērniņam attīstīties?

Liene Grigāne ierosina: “Esi nesteidzīgās, cieņpilnās attiecībās ar savu mazuli. Tad, kad esi kopā ar savu bērniņu – barojot, pārģērbjot, auklējot vai mazgājot – dāvā viņam savu nedalītu uzmanību. Runā ar viņu. Pirms tu plāno ar viņu ko darīt (noģērbt, paņemt rokās, likt vannā utt.), pastāsti, ko tieši darīsi. Tā viņš jutīsies daudz drošāk. Jums pieder viss pasaules laiks vienam otru iepazīt un izveidot ciešas, mīlestības un cieņas pilnas attiecības. Šāda saikne ar saviem vecākiem mazulim pasaulē palīdz justies droši un veicina viņa attīstību”.