Rakstniece Sabīne Košeļeva jaunākajā stāstu krājumā runā par gadsimta izplatītāko kaiti - vientulību

Pēc romāna izdošanas vairākus gadus aktīvi publicējusies literatūrai un sabiedriskajai domai veltītos medijos, prozas pasaulē autore atgriežas ar pēdējo gadu laikā daudzu latviešu rakstnieku iecienīta žanra – īsprozas krājuma – pieteikumu.

Krājumā “Vientulības ministrija” ietvertie stāsti skaudri un precīzi atspoguļo jauna, talantīga cilvēka redzējumu uz mūsdienu Latvijas sabiedrību, kultūras dzīves aktualitātēm, visapkārt valdošo liekulīgumu, bet visvairāk – uz cilvēku savstarpējo attiecību problemātiku un eksistenciālo trauslumu.

Foto: Publicitātes foto

Sabīnes Košeļevas stāstu varoņi mīt dažādos vietās un laikos un nav savstarpēji saistīti, taču visus vieno vientulība, ko katrs no tiem izjūt atšķirīgi un aiz citiem iemesliem, tādējādi iezīmējot (ne)mainīgas tendences mūsdienu sabiedrībā. Stāstu varoņi ir stereotipu un baiļu valgos dzīvojošas jaunas sievietes, mīlētāji, kāda veca sieviete, kāds piecgadīgs zēns, nerealizējušies vīrieši, smagi slima meitene un “vientulības ministre”; personāžu dzīves situāciju ainas atklāj to atsvešinātību no dzīves, cilvēkiem un sevis.

Šādi radies arī krājuma nosaukums “Vientulības ministrija”, kas ir arī pēdējā stāsta nosaukums. Pēdējais stāsts ir sava veida atslēgas teksts visiem pārējiem: tajā visu krājuma stāstu varoņi satiekas vienā laikā un telpā un beidzot ir spiesti runāt par savu vientulību, tādējādi ļaujot ikvienam apzināties, ka atsvešinātību ir iespējams mazināt, ja vien uzdrīkstamies, piedalāmies un atklājamies; šādu transformāciju beigās piedzīvo arī galvenā varone.

Sabīne Košeļeva. (Foto: Publicitātes foto)

Kaut gan Sabīnes Košeļevas proza nevainojami iekļaujas patlaban uzplaukušajā rakstnieču (Daces Vīgantes, Janas Egles, Ingas Gailes un citu) koptajā mūsdienīgas īsprozas balsī, taču viņas stils ir arī unikāls: vienlaikus dokumentējoši precīzs un liriski piesātināts, tas padara autores darbus tuvus vairāku paaudžu, bet jo īpaši jauniešu auditorijai.



Pieejama arī e-grāmata.

