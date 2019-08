Paplašināt zināšanas par ģeogrāfiju

Katram ir iespēja ceļotu tuvu vai tālu, bet, jo biežāki ir ceļojumi, jo plašākas kļūst mūsu zināšanas par pasauli – tās ģeogrāfiju. Jā, ir ceļotāji, kuri katru gadu dodas uz vienu un to pašu kūrortu, apmeklē vienas un tās pašas vietas, bet noteikti viņiem ir savs iemesls, kādēļ iepatikusies tieši konkrētā pasaules daļa.

Lielākā daļa ceļotāju tomēr ir pasaules atklājēji un priecājas, ja izdodas nokļūt kārtējā vēl neredzētā valstī, un viņi saviesīgās sarunās var brīvi runāt par ceļojumos piedzīvoto, zina, kur ne tikai kartē atrodas pat daudziem no mums mazāk zināmas valstis kā Albānija, Maķedonija, Vjetnama vai tml. un var pat nosaukt to galvaspilsētas. Maldīgi uzskatīt, ka pasaules ceļojumos dodas tikai miljonāri, jo tūrisma nozare šodien ir tik demokrātiska kā jebkad agrāk.

Iespēja mācīties toleranci

Atšķirīgas tradīcijas, citi ēšanas paradumi, maz zināma reliģija – tas viss reizē gan iedvesmo, gan mudina izturēties cieņpilni pret konkrētās valsts iedzīvotājiem. Ne vienmēr tas ir viegli, gribas pamācīt vai vismaz izteikt kādu repliku, kā pareizi jādzīvo... bet labāk šādos brīžos paklusēt!

Vietējie ir jārespektē un nepārtraukti jāatceras, ka esat ciemos. Turklāt zināmā mērā ceļojumā jūs arī esat savas valsts vizītkarte. Ja uzvedība būs nepiedienīga, un vietējie zinās, no kuras valsts esat, tas radīs kopējo iespaidu par visiem, kuri jebkad no Latvijas varētu ierasties.

Laba iespēja runāt svešvalodās

Ja dzīvē apgūta arī angļu, krievu vai vācu valoda, tad plašajā pasaulē noteikti radīsies iespēja tās pielietot. Pat mazi bērni ir gatavi veikt restorānā pasūtījumu angļu valodā, viņi nebaidās runāt, lai arī gramatika ne vienmēr ir pareiza. No viņiem varam pamācīties arī mēs – pieaugušie, jo galvenais ir mēģināt sarunāties, un tik labas prakses nebūs nevienos svešvalodas kursos!

Populārākās frāzes vērts iemācīties arī apmeklētās valsts valodā, jo būsiet ne tikai paplašinājuši savas zināšanas. Jūsu centieni izteikties, piemēram, spāniski, noteikti simpatizēs vietējiem, bet reizēm tā patiesi var izrādīties vienīgā saziņas iespēja.

Doties iedvesmoties

Ja esat izdedzis darbā, nav iedvesmas, aiz muguras grūts posms personīgajā dzīvē vai pat slimība, noteikti jāplāno ceļojums – kaut vai uz nedēļu! Tā būs iespēja uz brīdi no visa atslēgties, atpūtināt prātu, relaksēties un sākt domāt par jauniem plāniem darbā, skaistiem notikumiem mājās, aptvert, cik ļoti tomēr šajā dzīvē ir veicies...

Zvans uz mājām no tālas valsts, iespējams, būs reize, kad saviem mīļajiem, ģimenei spēsiet pateikt to, ko jau sen vajadzēja, bet līdz šim nebija laika, vai nevarējāt saņemties. Ceļojums piešķirs dzīvei jaunas emocijas un spilgtākas krāsas, kas īpaši svarīgi arī, lai pagarinātu atvasaru vai izrautos no ziemas drūmā laika un tumsas. Ceļojuma atmiņas sildīs vēl ilgi...

Jauni ceļabiedri, viesmīlīgi vietējie

Ja vien neesat pilnīgi intraverts tips, tad noteikti katrs ceļojums rada iespējas iepazīties arī ar jauniem cilvēkiem – gan ceļabiedriem, gan vietējiem. Nevajag baidīties ceļojumā doties svešā grupā, jo noteikti iepazīsieties ar kādu – ja ne visai dzīvei, tad pavadīsiet nedēļu labā kompānijā.

Prom no mājām iepazīšanās notiek daudz ātrāk un vieglāk, jo esam atbrīvotāki un gatavi jauniem piedzīvojumiem. Ja palaimējas izveidot pazīšanos ar vietējiem, tad tā jāuztver kā veiksmīga iespēja uzzināt par visu to, ko ceļvežos neraksta. Varbūt pat izdodas sarunāt kopīgu pastaigu pa tūristiem mazāk zināmām vietām, saņemt norādes par autentiskajiem veikaliņiem vai interesantāko restorānu.

Pagaršot kaut ko jaunu

Lai cik arī pie mums populāra ir dažādu tautu virtuve, tomēr Spānijas produkti vislabāk garšo Spānijā un portugāļu Portugālē. Visticamāk, ja pat būsiet gājis uz gruzīnu restorāniem vai centies hačapuri pagatavot mājās, nokļūstot Gruzijā, sapratīsiet, ka tur Gruzijas nacionālie ēdieni garšo pavisam citādi.

Liela daļa izcilās garšas slēpjas ne tikai produktos, bet arī mīlestībā un aizrautībā, ar kādu ēdienu sagatavo tieši vietējie. Protams, arī eksotiskie augļi savās dzimtajās plantācijās nogatavojas pilnībā un ir daudz garšīgāki! Pieredzējušajiem ceļotājiem reizēm atgriezties vienā vai otrā valstī gribas tieši tur baudītā ēdiena dēļ.

