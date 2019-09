Tavs horoskops šodienai. Trešdiena, 4. septembris

AUNS

Izpēti aktuālos darba piedāvājumus un nepakautrējies aizsūtīt savu CV respektabliem uzņēmumiem, piedalieties dažādos konkursos. No visiem pretendentiem tieši tev ir vislielākās izredzes būt izvēlētam.

VĒRSIS

Norobežošanās no draugiem un sabiedriskiem pasākumiem var uzdzīt drūmumu. Nevairies no jautriem, atraktīviem cilvēkiem, laime mīl nebēdnīgos. Ja tuvākajā laikā nespīd ievākt rudens ražu, laiks rīkoties viltīgāk - un to nu Vērši prot...

DVĪŅI

Diena paies kopumā uz pozitīvas nots, taču brīžiem nervu šūniņas tiks krietni pakutinātas. Tuvojas rudens, un pēdējais laiks saplānot savas aktivitātes visai sezonai vai vismaz septembrim. Ej sabiedrībā.

VĒZIS

Privātajā dzīvē – savu kļūdu izvērtēšanas diena. Egoisms un ekscentriski izgājieni ir tas, kas traucē nodibināt patiesi sirsnīgas attiecības. Esi draudzīgāks un laipnāks, raugies gaišu skatienu uz cilvēkiem.

LAUVA

Mīlestība, kas nav akla, vispār nav mīlestība - tā ir teikuši gudri ļaudis. Šodien nekritizē savu mīļoto. Tas nokauj mīlestību! Šīs dienas izskaņā uz dižu atpūtu neceri – būs vajadzīgs ātrums un precizitāte. Uzturi tempu.

JAUNAVA

Pilnīga un galīga atkarība no citiem. No vienas puses - tas ir pat apsveicami. Ja iemācīsies iet uz kompromisiem un būsi gatavs piekāpties, beigās gaidāma peļņa. Jūtu dzīvē – neliels haoss.

SVARI

Iespējams, patiesībā ar tavu starpniecību nopelnīt vēlas citi. Lēns apcerīgums attaisnosies, ja esi radošas profesijas pārstāvis, bet, ja piederi citai kategorijai, šāda nodarbe izsitīs no līdzsvara. Uztver mīlestību... vienkāršāk.

SKORPIONS

Ģimenes dzīvi šodien gan nemēģini ielikt tev tīkamos rāmjos. Pasludiniet šo par universālās brīvības dienu un dariet to, kas katram tīkams. Nost ar pienākumiem! Kritiski izvērtē, vai radinieku, paziņu un kaimiņu izteiktie sadarbības piedāvājumi ir tā vērti.

STRĒLNIEKS

Ja jūti, ka attiecībās kaut kas iet pagalam greizi, labo to, kas vēl labojams, un pameklē vainu arī sevī. Izklāsti savu skatījumu, neklusē. Tavi vārdi šodien būs īpaši pārliecinoši un iedarbīgi. Darbojies vairākos virzienos vienlaikus, tā mērķi sasniegsi ātrāk.

MEŽĀZIS

Lietišķos kontaktos šodien pilnīgi noteikti aizmirsti flirtu. Iesākumā šāds scenārijs var likties cerīgs, taču drīz vien pārvērtīsies murgu. Apdomā savus lēmumus - pēdējā laikā esi veicis vairākus kļūdainus soļus.

ŪDENSVĪRS

Ievēro veselīgu dzīvesveidu. Pamazām māci to arī saviem tuviniekiem, pārvēršot skaistā ģimenes tradīcijā! Šodien viss labais, kas notiks, būs saistīts tieši ar vistuvākajiem radiem, tieši asinsradiniekiem.

ZIVIS

Šodien tavus panākumus noteiks intuīcija un cilvēku dvēseles izpratne. Līdzjūtība un cilvēkmīlestība, piekāpība un maigums iedarbosies daudzkārt efektīvāk par citām metodēm. Garīgu meklējumu diena.