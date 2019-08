Tavs horoskops šodienai. Piektdiena, 30. augusts

AUNS

Priekšnieka vai kolēģu pavēlošais tonis šķitīs kaitinošs – vienalga, vai tas attieksies uz darbu vai personīgo dzīvi. Izturi! Reizēm saspringtas dienas vienkārši ir jāpārdzīvo.

VĒRSIS

Neļauj vieglprātīgām domām aizvest tevi neceļos. Ar vienu neapdomīgu soli pietiks, lai izjauktu līdz šim veiksmīgi īstenotu ieceri.



DVĪŅI

Pirms līgumu parakstīšanas izrunā visas nianses, neatstāj vietu nejaušībai. Nogludini nesaprašanos, izrādi uzmanību cilvēkam, kas to gaida.



VĒZIS

Kļūsi nepamatoti skarbs pret sevi, un tavs nesaudzīgais prasīgums neļaus izdarīt objektīvus secinājumus. Neizturies pret saviem trūkumiem kā pret problēmu, labāk mācies ar tiem sadzīvot.



LAUVA

Nebaidies būt ekstravagants. Izmanto iespējas radoši izpausties un atstāt iespaidu uz klātesošajiem. Jo pārliecinātāks par sevi būsi, jo vieglāk iemantosi apkārtējo labvēlību.



JAUNAVA

Veidosies grūti saprotamas situācijas, kad ar personīgo pieredzi vien var izrādīties par maz. Neesi lepns, meklē padomu pie draugiem un paziņām – tev lieti noderēs citu dzīves gudrība.



SVARI

Iespējamas problēmas saistībā ar ienākumiem, īpašumiem vai naudas uzkrājumiem, kas traucēs darīt to, ko sirds vēlas. Ja neapzināsies stāvokļa nopietnību, sadarīsi daudz aplamību.



SKORPIONS

Nepieļauj, ka sīkas ķibeles kļūst par šķērsli ceļā uz izraudzīto mērķi. Esi pašpārliecinātāks, neņem vērā kritiku par tevi. Esi neatlaidīgs, tad arī viss notiks.



STRĒLNIEKS

Beidzot pār tevi nāks negaidīta apskaidrība. Daļa jautājumu atrisināsies paši no sevis, bet ar sarežģītākajiem palīdzēs tikt galā draugi un tuvinieki.



MEŽĀZIS

Emociju uzplūdā būsi gatavs mainīt plānus, taču pret to iebildīs cilvēki, ar kuriem cerēji sadarboties. Meklē vidusceļu, jo, esot katram savā ierakumu pusē, atrast kopsaucēju būs grūti.



ŪDENSVĪRS

Risinot ar karjeru vai biznesu saistītus jautājumus, gādā, lai lietišķa tikšanās nepārvēršas tukšā pļāpāšanā. Esi konsekvents, laikapstākļus atstāj apspriešanai pie vakariņu galda.



ZIVIS

Vēss prāts šodien noderēs. Nepieļauj, ka tavu rīcību diktē emocijas. Izvairies no dīvainiem, noslēpumainiem cilvēkiem, no kompromitējošām attiecībām.