Vecmeitu ballītes organizēšanu visbiežāk uzņemas līgavas tuvākās draudzenes vai vedējmāte. Topošā līgaviņa ir devusi ziņu par to, kuras no draudzenēm un radiniecēm vēlas redzēt savā vecmeitas ballītē, un viss pārējais jau ir šo meiteņu ziņā. Arī tas, cik daudz finanses katrai būs jāiegulda.

Nosakiet budžetu

Šis ir ļoti būtisks faktors tam, lai vēlāk izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem par neparedzēti lieliem izdevumiem. Kopīgi vienojieties par to, kādi būtu kopējie ballītes izdevumi un to, cik lielu summu šī pasākuma īstenošanā katra no meitenēm var atļauties dot.

Izmantojiet GoogleDocs, kur tiešsaistē var pieslēgties visas vecmeitu ballītes dalībnieces. Uzskaitiet pozīcijas, par kurām būs jāmaksā, un kādi varētu būt katras pozīcijas iecerētie izdevumi. Tādējādi ērti varēs sekot līdzi tēriņiem un tam, kas vēl ir darāmo darbu sarakstā, cik finanses ir iztērētas un, cik vēl palikušas.

Paredziet neplānotos izdevumus

Pēc tam, kad esat noteikušas ballītes budžetu, tam klāt pielieciet vēl konkrētu naudas summu, piemēram, 50 eiro. Tie būs izdevumi, kurus, iespējams, nebūsiet paredzējušas vai pareizi aprēķinājušas. Taksometra pakalpojumi, rēķins kafejnīcā, kur iekļauta apkalpošanas maksa, un dažādas citas pozīcijas, plānojot ballīti, ne vienmēr izdodas noteikt tik precīzi, cik gribētos. Savukārt, ja tas būs izdevies, un daļa naudas paliks pāri, varēsiet to iztērēt, kā tajā brīdī vēlēsieties!

Izmantojiet kontaktus

Vecmeitu ballīte ir jautrs pasākums, kurā iespējams iesaistīt arī sev zināmus draugus vai paziņas. Ja vēlaties vecmeitu izvizināt ar motociklu, tad par šo pasākumu nebūtu nav jāmaksā liela nauda. Varbūt kādai no ballītes plānošanā iesaistītajām meitenēm ir paziņa, kurš ikdienā pārvietojas ar motociklu, un viņš var izpalīdzēt šīs aktivitātes īstenošanā? Kā atlīdzība viņam – kopīgs foto ar līgaviņu vai kāda neliela dāvaniņa.

Tāpat būtiski ir parūpēties par to, lai vecmeita savā ballītē izskatītos skaista. Tomēr tas nenozīmē, ka viņa jāved uz dārgu salonu. Varbūt kāda no meitenēm prot glīti uzlikt kosmētiku vai ieveidot matus? Tas noteikti būs finansiāli izdevīgāk, nekā speciālista apmeklējums. Līgaviņa novērtēs rūpes un centību.

Saistītās ziņas Eltona Džona bijusī līgava atklāti stāsta par šķiršanos pirms kāzām un sirdssāpēm viņa orientācijas dēļ Lai ērtas kāzas: radītas īpašas kedas līgavām No līgavaiņa skotu svārkos līdz musulmaņu līgavai: kādi ir kāzu tērpi citās tautās un kultūrās

Dzērienus sagādājiet iepriekš

Maltīte un uzkodas reizēm ir viena no dārgākajām pozīcijām. Īpaši, ja pusdienas vai vakariņas tiek ieturētas ārpus mājas – kafejnīcās un restorānos. Lai ieekonomētu, sagatavojiet uzkodas un dzērienus jau iepriekš.

Parūpējieties arī par vismaz vienu kārtīgu ēdienreizi, kas dos spēku visai dienai. To varat baudīt pie kādas no meitenēm mājās vai dārzā. Ja dzērienus būsiet iegādājušās veikalā, dienas laikā, tos baudot, nepārmaksāsiet. Vakarā, kad lielākā daļa tēriņu būs jau bijuši, un redzēsiet, kāds ir atlikušais ballītes budžets, sapratīsiet, vai kādā kafejnīcā varat vēl atļauties baudīt kokteiļus.

Plānojiet ballīti laicīgi

Izdevumus visvairāk jūt tad, kad to ir daudz, un visi uzreiz. Jo ātrāk sāksiet organizēt vecmeitas ballīti, jo rūpīgāk varēsiet plānot finansiālos izdevumus. Vairākas lietas iespējams iegādāties krietnu laiku pirms ballītes, piemēram, dekorācijas vai apģērbu, ja plānojat ģērbties vienotā stilā. Tāpat, ja ziniet, ka gribēsiet nakšņot kādā viesu namā vai kempingā pie jūras, rezervāciju ieteicams veikt laicīgi. Tad varēs tikt pie labākā piedāvājuma gan kvalitātes, gan finansiālajā ziņā.

Sadarbībā ar: