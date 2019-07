Tavs horoskops šodienai. Otrdiena, 2. jūlijs

AUNS

Neesi skarbs pret konkurentiem un tiem, kas uzdrošinās tevi kritizēt. Lai kāda būtu apkārtējo attieksme, tici sev. Un nekādā ziņā nezaudē optimismu, ja darbā un personīgajā dzīvē ne viss notiek tā, kā gribētos.

VĒRSIS

Darbus sāc mierīgi, pārdomāti, nesteidzies kaut ko pabeigt pirms laika vai procesa vidū mainīt plānus. Saudzē veselību, iztiec bez fiziskas pārpūles.



DVĪŅI

Atrodi nodarbošanos, kas pēc iespējas ātrāk palīdz aizmirst zaudējumus, kļūdas un neveiksmes. Negribot vari tikt iesaistīts piedzīvojumiem bagātu notikumu virpulī, gūt neticamus panākumus vai popularitāti.

VĒZIS

Pirmajā brīdī grūtības varbūt šķitīs nepārvaramas, taču nesteidzies, izvērtējot situāciju, risinājumi būs pat vairāki, atliks tikai izvēlēties piemērotāko. Strīda ābols attiecībās var izrādīties prozaisks – nauda.

LAUVA

Atturies no jaukšanās lietās, kurās nejūties pietiekami kompetents, tas var izraisīt nopietnas problēmas. Tas, ka, no malas raugoties, labāk redzams, kā rīkoties, vēl nenozīmē, ka vari diktēt noteikumus un mācīt citus, kā pareizi dzīvot.

JAUNAVA

Šodien nesāc darbietilpīgu, apjomīgu projektu īstenošanu. Veiksme būs ļoti svārstīga – vienu brīdi šķitīs, ka visas grūtības pārvarētas, taču vēl nebūsi paspējis atliekt muguru, kad sapratīsi, ka nekas nav beidzies.

SVARI

Attiecībās ar tuviniekiem neielaid šaubas un neuzticību, atvēli laiku sirsnīgām sarunām un kopīgām izklaidēm. Kamēr kontrolēsi savu rīcību, viss būs kārtībā, tiklīdz kļūsi nevērīgs, iespējamas nesaskaņas. Strādā ar atdevi!

SKORPIONS

Tam, kas notiek tev aiz muguras, var izrādīties diezgan liela nozīme tuvāko notikumu attīstībā. Atbildīgi izturies pret ikvienu uzdevumu, nešķiro tos svarīgos un mazsvarīgos. Ko sēsi, to pļausi!

STRĒLNIEKS

Dažos jautājumos tavs viedoklis var krasi atšķirties no tā, ko domā un kā pasauli uztver sarunbiedri. Prasme paklusēt un nejaukties citu cilvēku darīšanās pasargās tevi no tenkām, bet vērība – no maldiem un ilūzijām.

MEŽĀZIS

Esi mērķtiecīgs, tiecies paveikt pēc iespējas vairāk. Nepieļauj, ka neuzņēmības dēļ garām paslīd kāda profesionālās izaugsmes iespēja. Panākumi būs, tikai ņem vērā, ka lielākā cīņa būs jāizcīna pašam ar sevi.

ŪDENSVĪRS

Šodien panākumi būs atkarīgi tikai no tevis paša – izvirzi augstas prasības, liec lietā gribasspēku, netaupi spēkus, nedod sev atlaides, tiklīdz rodas kādas grūtības. Laiks būs tavs sabiedrotais.

ZIVIS

Nedramatizē situāciju, neidealizē tos, kurus mīli, tad vilšanos būs mazāk. Pat tad, ja runa ir par ikdienišķām lietām, izsakies skaidri un saprotami, nepaļaujies uz to, ka tevi sapratīs no pusvārda.