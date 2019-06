Tavs horoskops šodienai. Otrdiena, 25. jūnijs

AUNS

Tavs garastāvoklis var mainīties diezgan plašā amplitūdā. Neslēp sev piemītošās dīvainības, dari to, kas patīk, neraizējoties, ko teiks draugi un paziņas. Ja arī uz apkārtējo fona izcelsies ar īpatnēju uzvedību, tas drīzāk būs tavs pluss, nevis mīnuss.

VĒRSIS

Šodien izdari visu iespējamo savas labklājības uzlabošanai. Papildu peļņas iespējas palielinās tavu neatkarību, vairos respektu. Apkārtējie viegli pielāgosies noskaņojumam. Nonākot situācijā, kad tavas spējas apšauba, nesteidzies iekarst sevi attaisnojošā strīdā.

DVĪŅI

Ja gribi uzzināt patiesību par sev tuvu cilvēku, paklausies, ko par viņu runā ļaudis no malas. Ja grūtības ar naudu bremzē kādas ieceres īstenošanu, nepārdzīvo! Iespējams, tieši tas pamudinās aktīvāk pievērsties finansiālu jautājumu risināšanai.

VĒZIS

Vispirms tiec skaidrībā par pretinieka mērķiem un nolūkiem. Zinot, kas nelabvēlim aiz ādas, būs vieglāk aizstāvēties. Attiecībās spilgti izpaudīsies tava divējādā daba. Vieni tevi sauks par patmīlīgu būtni, citi – par pašaizliedzīgu un nesavtīgu draugu.

LAUVA

Šodien var pieaugt vēlme citus vadīt, nevis pakļauties. Lai nerastos domstarpības un nevajadzīgi pārpratumi, svarīgi būs nevis diktēt savus noteikumus, bet panākt, ka cilvēki paši izvēlas darīt tā, kā tu vēlies.

JAUNAVA

Neiespringsti par to, ko nespēj ietekmēt. Ja šodien bez vilcināšanās izmantosi iespēju ērti iekārtoties, varēsi mierīgi turpināt augšupeju pa karjeras kāpnēm. Centies iegūt pēc iespējas vairāk informācijas, kas ļautu gūt pilnīgāku priekšstatu par izvēlētā ceļa plusiem un mīnusiem.

SVARI

Kādam varbūt skaudīs tavi panākumi, taču nebēdā – skauģis ātri sapratīs, ka katrs pats ir savas laimes kalējs. Ja būsi paviršs, papildus esošajām problēmām radīsies jaunas. Brīvi un radoši vari izpausties mājās – rīko viesības, aicini ciemiņus.

SKORPIONS

Pirms svarīga lēmuma pieņemšanas neaizmirsti apspriesties ar mājiniekiem, jo viedokļi atšķirsies. Vakarā kopā ar tuvu cilvēku apmeklējiet kultūras vai izklaides pasākumus – jauni iespaidi tuvinās, iedvesmos un sniegs daudz pozitīvu emociju.

STRĒLNIEKS

Tavu nodomu īstenošanu var ierobežot tas, ka it viss, pat visvienkāršākās lietas, liksies sarežģītas. Iemācies skatīt notikumus plašākā mērogā. Sāc ar to, ka atbrīvojies no stereotipiem, paplašini redzesloku.

MEŽĀZIS

Nepalaid garām iespējas, kas būs kā radītas tavu nodomu īstenošanai. Darbu maini tikai tad, ja tev piesola ne vien labāku atalgojumu, bet arī reālas izaugsmes iespējas. Pievakarē nevajadzētu uzņemties vairāk nekā spēj paveikt.

ŪDENSVĪRS

Ja laikus nerūpēsies par veselību, seku novēršana prasīs dubultu uzmanību. Turpmāk enerģijas būs vairāk, modīsies jaunas cerības, pavērsies plašākas perspektīvas. Spēsi objektīvāk novērtēt stiprās un vājās puses, mierīgāk pārdzīvot vilšanos.

ZIVIS

Šodien laba diena atteikties no tā, kas kļuvis apgrūtinošs vai zaudējis aktualitāti. Diena var sākties ar interesantiem un aizraujošiem notikumiem. Negaidīti situāciju pavērsieni, piedzīvojumi, jauni kontakti – tas padarīs šodienu saspringtāku un arī aizraujošāku.