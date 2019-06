CSP ieskatā, šādu pieaugumu veicināja grozījumi likumā "Par valsts pensijām", ar kuriem noteikts, ka mirušā laulātais ir tiesīgs saņemt 50% no mirušā laulātā pensijas gadu pēc laulātā nāves.

Pērn laulību noslēdza 1054 vīrieši un 791 sieviete vecumā no 60 gadiem. No visiem gada laikā laulātajiem 7,1% bija seniori. Piemēram, 2015.gadā seniori veidoja 3,8% no kopējo gada laikā laulāto skaita.

CSP dati liecina, ka 74% senioru līgavu un līgavaiņu noslēdza laulību gada otrajā pusē, visvairāk - jūnijā, ko ietekmēja jaunās likuma normas pieņemšana aprīlī. Parasti no kopējā laulību skaita gada otrajā pusē tiek reģistrēts ap 66% laulību.

Laulību skaita pieaugums gados vecākiem iedzīvotājiem mainīja arī laulāto vidējā vecuma rādītāju, jo salīdzinājumā ar 2017.gadu vīriešiem tas pieauga par 1,4 gadiem (no 36,3 gadiem līdz 37,7) un sievietēm par 1,5 gadiem (no 33,8 līdz 35,3).

Saskaņā ar CSP datiem 87% vīriešu un 93% sieviešu vecumā no 60 gadiem noslēdza atkārtotu laulību. 135 vīrieši un 59 sieviete oficiāli reģistrēja laulību pirmo reizi.

No visiem senioriem 389 jeb 37% sievu bija jaunākas par 60 gadiem. Visjaunākajai līgavai bija nedaudz virs 20 gadiem. Tikai 126 seniores jeb 16% apprecēja jaunākus kungus. Visjaunākajam līgavainim bija nedaudz zem 40 gadiem.

CSP dati liecina, ka pieaudzis arī laulību skaits lielā vecumā, proti, pērn 75 līgavaiņi un 40 līgavas bija vecāki par 80 gadiem. 55 kungi no 75 apprecēja par sevi jaunākas līgavas, pārsvarā vecumā no 70 līdz 79 gadiem. Arī 15 sievietes apprecējās ar jaunākiem vīriešiem. Gados vecākais laulāto pāris pagājušajā gadā bija 95 gadus vecs kungs ar 89 gadus vecu kundzi.

Šī gada sākumā Latvijā 33% vīriešu un 67% sieviešu vecumā no 60 gadiem ir juridiski brīvi.