Saeimā aprīļa sākumā galīgajā lasījumā pieņemti grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā, kas paredz jaunu atbalsta mehānismu adoptētājiem pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās. Tādējādi no šī gada jūlija tiek ieviests jauns pabalsta veids - bērna adopcijas pabalsts.

Jaunie Ministru kabineta (MK) noteikumi paredz, ka pabalsta apmērs mēnesī būs atkarīgs no bērna vecuma. Katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai tas būs 25% apmērā no minimālās mēneša darba algas, proti, kamēr minimālā alga valstī ir 430 eiro, šis pabalsts būs 107,5 eiro mēnesī. Katram bērnam no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai pabalsts būs 30% apmērā no minimālās mēneša darba algas jeb 129 eiro mēnesī.

Noteikumi arī paredz, ka pabalstu apmēru pēc labklājības ministra ierosinājuma MK varēs pārskatīt atbilstoši valsts budžeta iespējām, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo faktisko patēriņu cenu indeksu.

Bērna adopcijas pabalstu piešķirs un izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) uz personas iesnieguma pamata.

Adopcijas pabalsta piešķiršanu un izmaksu par periodu no šī gada 1.jūlija VSAA sāks ne vēlāk kā no 1.oktobra. Šis laiks vajadzīgs, lai VSAA veiktu nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās.