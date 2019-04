Intīmās dzīves kvalitātei un veselībai!

Gita Ruttasa, ginekoloģe, dzemdību speciāliste, veic ginekoloģisko un grūtnieču ultrasonogrāfiju. Savā ārstes praksē izmanto lietišķo kinezioloģiju un psihokinezioloģiju. Veic ginekoloģiskās hialuronskābes un I-PRF injekcijas. Regulāri papildina zināšanas semināros un kongresos Latvijā un ārzemēs, lai savām pacientēm nodrošinātu vislabāko ārstēšanu.

Kādam nolūkam izmanto ginekoloģiskās hialuronskābes injekcijas?

Hialuronskābe ir dabiska viela, kas nodrošina mūsu ādai mitrumu, elasticitāti un apjomu. Hialuronskābes injekcijas intīmajā zonā ir saudzīgs risinājums visdažādākā vecuma sievietēm, ja ir vēlme vai nepieciešamība uzlabot intīmās zonas mitrumu, tvirtumu, koriģēt tās estētisko izskatu, atjaunot ādas tonusu un pat novērst dažādas problēmas. Hialuronskābei piemīt fantastiska spēja piesaistīt ādai mitrumu, tā intensīvi to mitrinot, piešķir apjomu konkrētai vietai, kur tā ir ievadīta.

Ja ir vēlme kaut ko uzlabot intīmajā zonā, ir jāsāk ar vizīti pie ginekologa, lai veiktu izmeklējumus un precizētu piemērotāko injekciju veidu. Hialuronskābes molekulas ir dažāda lieluma, tas nosaka atšķirīgu iedarbības efektu. Tāpēc hialuronskābes preparāta izvēlē ir svarīgi, ko tieši mēs vēlamies iegūt. Mūsu klīnikā populārākās ir "Neauvia Rose" un "Neauvia hydro Delux" hialuronskābes filleru injekcijas, kas palīdz risināt dažādas intīmās zonas veselības un estētiskās problēmas.

Kādus uzlabojumus injekcijas spēj sniegt?

Katrai sievietei vēlmes un vajadzības ir atšķirīgas, tādēļ ar ginekologu tiek izrunāti individuāli piemērotākie injekciju ieguvumi un precizēts nepieciešamais preparāta ievades daudzums.

Baudai. Jaunām sievietēm ir svarīgi uzlabot savu libido. Lai seksuālās sajūtas padarītu pilnvērtīgākas, injekcijas veic maksts priekšējā sienā G punktā. Hialuronskābe palielina G punkta zonas apjomu, uzlabo tās jutīgumu. Tādējādi dzimumakta laikā G punkts tiek vairāk stimulēts, izraisot patīkamākas sajūtas un seksuālo apmierinājumu.

Mitrumam un komfortam. Injekcijas sniedz jūtamu intīmās zonas uzlabojumu sievietēm pēc dzemdībām. Tās labi noder sausuma novēršanai, starpenes pēcdzemdību rētu radītā diskomforta mazināšanai, rētu radīto defektu novēršanai un maksts gļotādas tvirtuma atjaunošanai. Piesaistot mitrumu, hialuronskābe atjaunina ādas, gļotādas elastību un apjomu. Tas ir ļoti būtiski arī sievietēm premenopauzes un menopauzes laikā, kad estrogēna trūkums intīmajā zonā izraisa gļotādas izmaiņas, kas rada diskomfortu, dedzinošu sausuma sajūtu un sāpes dzimumakta laikā.

Apjomam. Hialuronskābes injekcijas ir ļoti noderīgas, ja ir vēlme intīmajā zonā veikt estētiskas korekcijas. Piemēram, ja ir lielo kaunuma lūpu asimetrija, pārāk mazs to apjoms vai samazinājies ādas tonuss. Ar injekcijām var izlīdzināt arī rētas, kas veidojas pēc dzemdībās veiktiem iegriezumiem, plīsumiem, sliktas brūču dzīšanas u. tml., kā arī, palielinot kaunuma lūpas, tās satuvināt, tā piesedzot maksts ieeju.

Vai injekcijas ir sāpīgas? Kad gaidīt efektu?

Injekcijas ir mazinvazīva procedūra, tā ilgst aptuveni 30 minūtes. Diskomforta mazināšanai izmanto lokālo anestēziju. Rezultāts ir redzams uzreiz pēc procedūras. Pilnīgs efekts gaidāms 7 – 10 dienu laikā pēc procedūras un saglabājas apmēram gadu. Lai uzturētu šo efektu ilgtermiņā, injekcijas ieteicams atkārtot.

Vai ir kādi ierobežojumi pēc procedūras?

Pēc procedūras nav nepieciešams atveseļošanās periods, ne pretsāpju medikamenti. Injekciju vietas var būt mazliet jutīgas pāris dienu. Ikdienas mazgāšanās un higiēnas procedūras nemainās. Trīs dienas ieteicams atturēties no dzimumattiecībām, apmēram nedēļu nevajadzētu iet karstā pirtī un vannā. No intensīvas fiziskās slodzes vajadzētu atturēties apmēram nedēļu, īpaši no skriešanas, jāšanas ar zirgu, braukšanas ar velosipēdu, velotrenažiera u. c.

Hialuronskābes injekciju lielie plusi:

• Pēc procedūras nav vajadzīga rehabilitācija.

• Nepaliek rētas.

• Injekcijām izmanto hialuronskābi. Tā ir dabiska viela, kas palīdz mitrināt ādu un piešķir tai apjomu.

• Injekcijas uzlabo intīmās zonas veselību, izskatu un komfortu.

• Rezultāts nodrošina labāku seksuālo apmierinātību, turklāt abiem partneriem.

