Re.Design kolekcija Pavasaris/vasara 2019

Virzienā uz ziemeļiem! Pasteļu ainavu harmonija, nenoslīpēts skaistums un ziemeļu arhitektūras minimālisms veido fonu jaunākajai Re.Design kolekcijai, ko iedvesmojusi Latvijas un Igaunijas daba un kultūra.

Šī unikālā Reserved kolekcija, kas jau no šodienas, 2. aprīļa, ir pieejama gan e-veikalā, gan noteiktos Reserved veikalos, apvieno augstu kvalitāti un drosmīgu dizainu. Šoreiz kolekcijas saknes meklējamas Baltijas valstu amatnieku darinājumos, dizainā un nepārspējamajā tautas mākslā. Dinamisks tradicionāls dizains kombinācijā ar šīs sezonas karstākajām modes tendencēm ir pārtapuši unikālā kolekcijā, kas spēs apmierinās pat visprasīgāko modes cienītāju gaumi. Kampaņas seja ir poļu supermodele Malgorzata Bela (Małgorzata Bela).

Pēdējās sezonās Reserved ir izveidojis atpazīstamākos modes videoklipus, kā, piemēram, astoņdesmito gadu stilā veidotā filmiņa, kurā Sindija Kroforde (Cindy Crawford) dejo piepilsētā, vai septiņdesmito gadu klasika “Yes Sir I can Boogie” poļu aktrises Joannas Kuligas (Joanna Kulig) izpildījumā. Re.Design 2019.gada pavasara/ vasaras īsfilma, kas pavada kolekcijas iznākšanu, tiešām ir neatkārtojama. Tā ir ieturēta žurnāla “National Geographic” dokumentālā stilā, filmiņas varoņi, šoreiz ne tikai modeļi, bet arī dzīvnieks – alnis, ir filmēti neskartajās Latvijas dabas ainavās, kuru fons ir lielisks papildinājums kolekcijas audumiem, detaļām un tās apģērba modeļiem.

Pateicoties izmantotajiem krāsu toņiem, Re.Design kolekcijas modelētājiem ir izdevies atainot šī reģiona mierīgā un nesteidzīgā ritma noskaņu. Maigi zaļā, jūras zilā un smilšu krāsas romantiskā palete ir bagātināta ar bordo, rozā un antracīta krāsu. Pateicoties mierīgo krāsu apģērbiem, aksesuāri ir ieguvuši optimistisku un pozitīvu noskaņu.

Kolekcijā ir daudz rokdarbu un nacionālo motīvu, kas ir raksturīgi Baltijas valstīm. Jaunākā Re.Design kolekcija rada spēcīgu un modernu noskaņu. Sarežģīti izšūtās kleitas ar avangardisku piegriezumu, salmu cepures ar pārspīlēti lielām un robainām malām vai nacionālu motīvu aplikācijas uz sportiskiem džemperiem padara šo kolekciju intriģējošu un inovatīvu.

Kā vienmēr, kolekcijas autori ir piedomājuši pie audumu izvēles. Galvenais akcents ir likts uz organisko kokvilnu, videi draudzīgo TENCELTM un moderno CUPRO. Kolekcijā bieži izmantoti dabiski un neapstrādāti materiāli, piemēram, āda, lins vai salmi, kas izmantoti brīvdienu aksesuāros.

Jaunais Re.Design kolekcijas papildinājums ir ieturēts septiņdesmito gadu noskaņā, kas papildināta ar deviņdesmito gadu bezrūpīgo estētiku. Tā rezultātā kleitas, kas sasienamas uz kakla, atsedzot muguru, ir kombinētas ar lielizmēra džemperiem ar sieta efektu. Savukārt garās kleitas un kombinezoni ar V veida izgriezumu ir kombinēti ar īsām džinsa jakām.

Foto: Publicitātes

Sieviešu kolekcijā atradīsiet arī kostīmu ar divrindu žaketi un platiem šortiem, kā arī safari tuniku, kombinētu ar īsu džinsa jaku uz kuras ir pārsteidzoša mākoņu apdruka. Bez trenča šī kolekcija nebūtu pilnīga. Pateicoties Re.Design modelētājiem, nēsātāja pilnīga tēla radīšanai tiek piedāvātas ādas somas un mugursomas, tauriņi un jostas, kā arī sandales un sporta apavi.



Vīriešu kolekcijā Mazūrijas brīvdienu noskaņa papildina Baltijas reģiona iedvesmoto kolekciju. Atmiņas par brīvdienu nometnēm un atpūtas vietām ir palīdzējušas radīt sportisku apģērbu līniju ar izteiktu retro nostalģijas sajūtu.

Kolekcijas galvenais akcents ir klasiskie polo krekli un krekli ar īsām piedurknēm. Uzmanību piesaista krokoti, brīvi krītoši šorti un bikses ar saīsinātām starām, kas ideāli piemērotas, lai to valkātājs varētu atrādīt savus sportiskos apavus. Modelētāji nav aizmirsuši arī par komplektiem un krekliem no džinsa auduma, kas ir viena no šīs sezonas galvenajām tendencēm. To universālie piegriezumi un krāsas – pelēka, zila, tumši zila un bēša – kontrastē ar melno un balto, tos padarot viegli kombinējamus ar brīvi krītošām divrindu žaketēm vai viegla auduma mēteļiem no rūtaina auduma.



Vīriešu kolekcija ir papildināta ar aksesuāriem, piemēram, lielām audekla mugursomām, arī neliela izmēra somām, sporta apaviem un ādas iešļūcenēm. Neatkarīgi no stila un rakstura vai citiem garderobes elementiem, tie radīs ideālu tēlu, kas atbildīs pat visprasīgākajam individuālā stila meklētājam. www.reserved.com

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar RESERVED