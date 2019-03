Tavs horoskops šodienai. Svētdienai, 24. marts

AUNS

Apmeklē pasākumus, tiecies ar draugiem, dibini jaunus kontaktus un sakārto senākas attiecības. Vērts sazināties ar draugu, ar kuru attiecības pārrāvās dusmu lēkmē un abi vairs nekontaktējaties – draudzība atkal var uzplaukt ar jaunu spēku.

VĒRSIS

Atmosfēra mājās un domstarpības ar tuviniekiem neveicinās konstruktīvu pieeju problēmu risināšanā. Gatavojies nopietnām diskusijām! Ja tavs garastāvoklis būs stabils, tev nav par ko uztraukties – lieliski tiksi galā ar jebkuriem iebildumiem.

DVĪŅI

Pārlieku konservatīva pieeja traucēs saskatīt risinājumus, kas īsā laikā palīdzētu tikt galā ar problēmām darbā. Neiedomājies sevi varošāku, nekā tas ir patiesībā. Kļūdu labošana izmaksās dārgāk nekā profesionāla cilvēka piesaiste.

VĒZIS

Ja jūti, ka sadzīviska rakstura ķibeles kļūst nogurdinošas un pieaug vēlme izrauties no ikdienas pelēcības, palutini sevi – sarīko nelielus svētkus sev un tuviniekiem. Radoši procesi, kur nepieciešama mākslinieciska pieeja, sagādās vairāk prieka nekā tie, kurus virza pragmatisks aprēķins.

LAUVA

Lielus pirkumus neieceri, zini mēru savām vēlmēm un ilūzijas par to, ka tiksi pie negaidītiem labumiem, nelolo. Maksā par patiešām vērtīgām lietām, kas sagādā pozitīvas emocijas un atstāj paliekošas atmiņas.

JAUNAVA

Esi piesardzīgs un taktisks ar cilvēkiem, ar kuriem kopā ceļo, un transportu, kuru izmanto. Iespējamas neskaidrības saistībā ar dokumentiem, faktiem un skaitļiem. Tā kā ienākumi nebūs tādi, uz kādiem cerēji, vairāk uzmanības velti izdevumu plānošanai.

SVARI

Mīlestības un draudzības pamatiem jābalstās uz līdzvērtības principiem. Ilgas attiecības laimīgi atrisināsies. Lai iekarotu mīļotā sirdi, tavā rīcībā ir pietiekami daudz iedarbīgu līdzekļu.

SKORPIONS

Kopīgs pasākums vai ceļojums nostiprinās attiecības ar mīļoto cilvēku. Rūpes par profesionālo prestižu, meistarības krāšana, kursu apmeklēšana, komunicēšana ar augsta līmeņa profesionāļiem.

STRĒLNIEKS

Strīdi un nesaprašanās saasinās situāciju ar tuviniekiem. Vislabākā stratēģija – konflikta nociršana pašā saknē. Iespējamas tikšanās un iepazīšanās, kas var pāraugt draudzības robežas.

MEŽĀZIS

Neizcel slikto, katrā situācijā mēģini saskatīt arī ko pozitīvu. Attapīga, radoša pieeja izeju no sarežģītas situācijas palīdzēs atrast ātrāk un efektīvāk. Nedomā par to, kā tavu rīcību vērtēs cilvēki no malas – vienkārši rīkojies!

ŪDENSVĪRS

Kad esi apjucis vai izdarījis kaut ko aplam, izslēdz emocijas un pēc iespējas mierīgāk apdomā savas izredzes izkļūt no nepatīkamās situācijas. Mobilizē radošos spēkus. Kaut mijiedarbība ar apkārtējiem brīžiem nebūs vienkārša, velti uzmanību sabiedriskajām aktivitātēm.

ZIVIS

Īstais laiks pieteikt savu dalību kādā mākslas nozarē, doties īsā izbraucienā, iesaistīties radošās norisēs. Neļauj vaļu nekontrolētām emocijām, sasāpējušus jautājumus centies izrunāt mierīgi. Atklātība būs labākais veids, kā novērst nesaprašanos.